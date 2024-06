Emocjonujące spotkanie w Lidze Narodów dla Polski! Serbowie byli bliscy zwycięstwa, co za spektakl

Polska - Brazylia RELACJA NA ŻYWO Liga Narodów mecz o 3 miejsce Polska - Brazylia dzisiaj 23.06.2024 na żywo WYNIK

Polskie siatkarki podczas Ligi Narodów 2024 prezentowały się w kolejnych meczach bardzo dobrze, wygrywając aż 10 z 12 spotkań. Biało-czerwone przegrały jedynie z Chinkami i Brazylijkami, co pozwoliło im zająć 3. miejsce w grupie. Po wygranej z Turcją w ćwierćfinale Ligi Narodów, podopieczne Stefano Lavariniego zmierzyły się z Włoszkami, jednak musiały uznać wyższość rywalek, które prezentowały się na boisku zdecydowanie lepiej. To jednak nie koniec przygody Polek w Lidze Narodów, bowiem dzisiaj powalczą o brązowy medal. Naprzeciwko ich staną Brazylijki, które niespodziewanie uległy reprezentacji Japonii po pięciosetowej batalii. Dla siatkarek biało-czerwonych mecz Polska - Brazylia będzie idealną okazją do tego, aby zrewanżować się reprezentacji z Ameryki Południowej za porażkę w poprzedniej fazie Ligi Narodów. Na korzyść siatkarek Lavariniego bez dwóch zdań będzie również fakt, że Brazylijki są dużo bardziej zmęczone po pięciu setach walki z Japonkami. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Brazylia!