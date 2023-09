Polska – Macedonia Północna RELACJA NA ŻYWO. Siatkówka: Polska – Macedonia Północna LIVE w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Grbić uparcie wierzył w odbudowanie Kamila Semeniuka, a ten mu odpłaca w ME. „Niepotrzebnie zmieniałem, to był głupi pomysł"

W niedzielę polscy siatkarze zmierzą się w Skopje z gospodarzem grupy C mistrzostw Europy - Macedonią Północą. Biało-czerwoni powalczą o utrzymanie zwycięskiej passy i fotela lidera grupy po wygranych z Czechami 3:0 i Holandią 3:1.

Podopieczni trenera Nikoli Grbica rozpoczęli turniej od meczów z teoretycznie najtrudniejszymi grupowymi rywalami i spotkanie z Macedonią Północną będzie dla nich pierwszym z trzech, w których będą się mierzyć z europejskimi outsiderami. Ich niedzielni przeciwnicy w światowym rankingu zajmują odległe 40. miejsce.

Macedończycy nie mają zbyt długiej historii na międzynarodowych parkietach siatkarskich. W mistrzostwach Europy zadebiutowali w 2019 roku, zajmując 17. miejsce. Dwa lata później uplasowali się na 23. pozycji. Ich największy sukces, to srebro Ligi Europejskiej, które zdobywali w latach 2015-2017.

Biało-czerwoni mierzyli się z nimi zaledwie czterokrotnie. W 2014 roku w kwalifikacjach do europejskiego czempionatu 2015 dwa razy pokonali ich 3:0, natomiast rok później w Lidze Europejskiej, w której rywalizowała polska kadra B, przegrali z nimi 2:3 i 1:3.

W składzie gospodarzy grupy C nie ma światowych gwiazd, jednak jest w nim dwóch siatkarzy znanych z boisk polskiej ekstraklasy - atakujący Nikola Gjorgiew, który w sezonie 2017/18 grał w Onico Warszawa, a także jego brat Gjorgi Gjorgiew, rozgrywający Alurony CMC Warty Zawiercie w sezonie 2020/21.

Początek meczu aktualnych wicemistrzów świata z siatkarzami z Macedonii Północnej zaplanowano na godz. 20. Trzy godziny wcześniej Dania zmierzy się z Czarnogórą.

Cztery najlepsze zespoły z grupy awansują do 1/8 finału. Na pierwszą część fazy pucharowej polska kadra przeniesie się do włoskiego Bari. Turniej, rozgrywany w czterech krajach: Włoszech, Bułgarii, Macedonii Północnej i Izraelu, potrwa do 16 września. Spotkania o medale odbędą się w Rzymie