Polska – Niemcy TV TRANSMISJA Liga Narodów Polska – Niemcy dzisiaj 12.07 STREAM ONLINE Liga Narodów ćwierćfinał Polska – Niemcy o której transmisja

Polska – Niemcy TV TRANSMISJA Liga Narodów Polska – Niemcy dzisiaj 12.07 STREAM ONLINE

Raczej mało kto spodziewał się, że reprezentacja Polski kobiet tak dobrze poradzi sobie w tegorocznej Lidze Narodów. Wcześniejsze wyniki naszych zawodniczek raczej nie stawiały ich w roli faworytek do pierwszego miejsca, ale pokazały się one z bardzo dobrej strony i były jedną z dwóch reprezentacji, które na 12 spotkań wygrały aż 10. Oprócz Polek dokonały tego także reprezentantki USA, ale one zdobyły o jeden punkt mniej od Biało-Czerwonych i dzięki temu to właśnie podopieczne Stefano Lavariniego zajęły 1. miejsce w grupie.

Liga Narodów: Polska – Niemcy TRANSMISJA TV ćwierćfinał Polska – Niemcy dzisiaj 12.07 O KTÓREJ GODZINIE?

Wygranie grupy sprawia oczywiście, że Polki mają teoretycznie łatwiejszą drogą w play-offach. W ćwierćfinale zagrają one z Niemkami, które zajęły dopiero 8. miejsce w grupie, ale z pewnością nie będzie to łatwe spotkanie – w fazie grupowej Biało-Czerwone mierzyły się z Niemkami i wygrały to starcie dopiero po tie-breaku. Przypomnijmy, że rywalki naszych zawodniczek prowadzi były selekcjoner męskiej reprezentacji Polski, Vital Heynen.

Mecz Polska – Niemcy w ćwierćfinale Ligi Narodów w siatkówce kobiet odbędzie się w środę 12 lipca. Najpewniej jednak skończy się on... w czwartek, ponieważ rozpocznie się ono o 23:00 polskiego czasu. TRANSMISJA TV z meczu Polska – Niemcy będzie dostępna kanałach Polsat Sport oraz TVP Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnej platformie Polsat Box Go oraz za darmo na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z meczu Polska – Niemcy na sport.se.pl, zarpaszamy!