Polska - Serbia RELACJA NA ŻYWO: Biało-czerwoni wciąż niepokonani! Kolejna potyczka kadry Nikoli Grbicia Polska - Serbia WYNIK, SKŁADY

Polska - Serbia 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Polska: Kłos, Łomacz, Semeniuk, Szymura, Szalpuk, Dulski, Bieniek, Szymański, Urbanowicz, Butryn, Hawryluk, Sawicki, Poręba, Firlej

Serbia: Nedeljković, Peric, Luburic, Kapur, Todorovic, Kujundzic, Krsmanovic, Masulovic, Katic, Batak, Gajovic, Krsteski, Petrovic, Vucicevic

Na żywo Polska - Serbia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 5:7 Dulski zablokowany na podwójnym. 3:4 Karol Kłos wygrywa pojedynek na siatce! 2:4 Dulski świetnie zaatakował z prawego skrzydła! 1:4 Pierwszy punkt dla Polaków, ale po błędzie rywali! 0:2 Atak Serbów idealnie przyklejony do linii bocznej... budują prowadzenie Serbowie 0:0 ZACZYNAMY! Polacy zaczynają zagrywką! Siatkarze już na boisku. Czas na hymny Fani licznie dopisali na trybunach japońskiego obiektu! Ogromna ilość kibiców z biało-czerwonymi flagami ⏰ Pamiętajcie, żeby nastawić budziki, ponieważ czeka nas niedzielny poranek z reprezentacją Polski mężczyzn 🇵🇱



Przed Biało-Czerwonymi ostatni mecz pierwszego turnieju #VNL2023 ➡️początek o 8️⃣:4️⃣0️⃣ pic.twitter.com/mHO0j2jBJ4 — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) June 10, 2023 Już tylko kilkanaście minut dzieli nas od rozpoczęcia meczu! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Serbia w ramach Ligi Narodów! Początek spotkania zaplanowano na godzinę 8:40 czasu polskiego. Zapraszamy!

Podopieczni Nikoli Grbicia jak na razie radzą sobie bardzo dobrze w pierwszych meczach tegorocznej Ligi Narodów, chociaż Biało-czerwoni dostarczyli już swoim fanom sporo emocji i serca wielu mogły zabić szybciej. Polacy mierzyli się z Francuzami, Iranem i Bułgarią i chociaż do tej pory udało im się wygrać wszystkie batalie, to dwa ostatnie spotkania rozstrzygały się dopiero w piątych setach. Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie kadra prowadzona przez selekcjonera Grbicia pozostaje jedną z trzech, które do tej pory nie zaznały smaku porażki i zarówno siatkarze, jak i fani Biało-czerwonych mają nadzieję, że nie zmieni się to po meczu Polska - Serbia. Ekipa z Bałkanów nie radzi sobie najlepiej i jak do tej pory wygrała tylko jeden mecz z Chinami (3:0), ulegając zarówno Słowenii, jak i Japonii (1:3). W spotkaniu Polska - Serbia z pewnością pokażą oni na co ich stać, chcąc za wszelką cenę wyszarpać drugą wygraną w Lidze Narodów.