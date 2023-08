Polska - Serbia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Mistrzostwa Europy Polska - Serbia STREAM LIVE ONLINE siatkówka mecz Polska - Serbia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 21.08

Powrót do gry

ME siatkarek

Polska - Serbia O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj 21.08.2023 poniedziałek Mistrzostwa Europy O której grają siatkarki dzisiaj ME 21 sierpnia 2023

Polska - Serbia TV TRANSMISJA NA ŻYWO ME w siatkówce kobiet Polska - Serbia STREAM LIVE ONLINE

Polki rozpoczęły tegoroczne mistrzostwa Europy od gładkiego zwycięstwa 3:0 ze Słowenkami. Później miały dzień przerwy, a w niedzielę odniosły drugie zwycięstwo, choć w starciu z Węgierkami zrobiło się nerwowo. Przy stanie 2:0 Biało-Czerwone straciły koncentrację i pozwoliły znacznie niżej notowanym rywalkom ugrać seta. Na szczęście po tym zimnym prysznicu polskie siatkarki wróciły na najwyższe obroty i zamknęły spotkanie w czterech setach, notując komplet punktów. Po dwóch kolejkach Polska zajmuje drugie miejsce w grupie A, ustępując jedynie Serbkom, które obydwa dotychczasowe mecze wygrały bez straty seta. W związku z tym poniedziałkowe starcie na szczycie może zadecydować o losach w grupie, w której wciąż niepokonana jest też Belgia. Podopieczne Stefano Lavariniego czekają teraz kluczowe spotkania, a pierwsze z nich jawi się jako największe wyzwanie.

Kończymy rozruch i odliczamy godziny do meczu z 🇷🇸Serbią!#EuroVolleyW pic.twitter.com/T5dpN4IR7z— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 21, 2023

Mistrzostwa Europy Polska - Serbia GDZIE OGLĄDAĆ mecz Polska - Serbia na żywo w Internecie dzisiaj 21.08

Serbki to aktualne mistrzynie świata, które w drodze po zeszłoroczne złoto ograły w dramatycznym pięciosetowym ćwierćfinale Polskę. To właśnie zespół z Bałkanów zatrzymał rozpędzoną drużynę Stefano Lavariniego, która pierwszy raz dała o sobie znać na światowej arenie. W tym roku Polki odpłaciły się już rywalkom w trakcie Ligi Narodów, kiedy pewnie wygrały 3:0. LN rządzi się jednak swoimi prawami, co nie zmienia faktu, że wielu kibiców życzyłoby sobie podobnego scenariusza podczas mistrzostw Europy. Zwycięzca meczu Polska - Serbia będzie miał olbrzymią szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie i teoretycznie łatwiejszą ścieżkę w fazie pucharowej.

Mecz Polska - Serbia podczas mistrzostw Europy siatkarek odbędzie się w poniedziałek, 21 sierpnia, o godzinie 17:00. TRANSMISJA w TV na kanałach TVP Sport i Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl oraz w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!