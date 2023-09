Polska – Słowenia TRANSMISJA TV Polska – Słowenia dzisiaj 16.09 GDZIE OGLĄDAĆ? Siatkówka kobiet Polska – Słowenia TV transmisja na jakim kanale?

ME Siatkarzy

Polscy kibice reprezentacyjnej siatkówki nie mogą narzekać na brak emocji w tym roku. Polki osiągnęły historyczny sukces i zdobyły brąz Ligi Narodów, a panowie na tej samej imprezie sięgnęli po złoto. Na mistrzostwach Europy podopieczne Stefano Lavariniego już tak dobrze sobie nie poradziły i niestety, musiały uznać wyższość późniejszych triumfatorek, Turczynek, już na etapie ćwierćfinału. Panowie za to doszli do finału ME i powalczą o kolejny złoty medal międzynarodowej imprezy w tym roku.

Koniec mistrzostw Europy w siatkówce kobiet nie oznaczał jednak, że zakończyły się emocje związane z występami naszej reprezentacji. Ruszył już bowiem turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, który odbędą się już za rok w Paryżu. W pierwszym meczu Polki zmierzą się ze Słowenkami, z którymi miały okazję rywalizować całkiem niedawno, bo na wspomnianych mistrzostwach Europy. Był to pierwszy mecz naszych zawodniczek w fazie grupowej i podopieczne Stefano Lavariniego wygrały pewnie 3:0. Słowenki zajęły ostatecznie przedostatnie miejsce i nie weszły do fazy play-off.

Mecz Polska – Słowenia w ramach kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się w sobotę, 16 września. Start meczu zaplanowano na godzinę 17:30. TRANSMISJA TV dostępna będzie na kanałach TVP Sport oraz Polsat Sport Extra. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnej platformie Polsat Box GO oraz na darmowej stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z meczu Polska – Słowenia na sport.se.pl, zapraszamy!