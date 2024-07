Równo tydzień przed pierwszym meczem igrzysk olimpijskich polscy siatkarze ulegli 2:3 w Gdańsku ekipie Japonii, a momentami ich gra znowu – jak w Memoriale Wagnera w poprzedni weekend – delikatnie mówiąc nie wyglądała rewelacyjnie. Po spotkaniu nastroje nie są może minorowe, ale dało się odczuć lekką atmosferę niepewności w kadrze. – Na pewno jest kilka znaków zapytania, moglibyśmy w niektórych elementach grać lepiej – nie ukrywa Tomasz Fornal, przyjmujący reprezentacji Polski.

Polska - USA O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj w niedzielę 21 lipca 2024

Czy polscy siatkarze są na dobrej drodze, żeby najwyższą formę osiągnąć w kluczowym momencie turnieju olimpijskiego w Paryżu? Ich dyspozycja w meczu z Japonią mógła zaniepokoić. – Presja i stres jest taka jak zwykle przed meczami, ja nie odczuwam nic znacząco większego niż zwykle – przyznaje Tomasz Fornal, pytany o towarzyszące przygotowaniom do igrzysk ciśnienie. On zwykle imponuje spokojem w trakcie spotkań i przed nimi, zawsze stara się być na luzie. Ale czy drużyna może zrelaksowana szykować się do starcia olimpijskiego, to zupełnie inna kwestia. W grze Polaków widać momentami zbyt dużo niepewności, nieporadności, niedokładności. O kilku graczach z pewnością można powiedzieć, że nie imponują na ten moment formą. Pytanie, czy dojadą z nią do spotkań turnieju olimpijskiego w Paryżu...

– Na pewno jest kilka znaków zapytania, moglibyśmy w niektórych elementach grać lepiej – wprost mówi Tomasz Fornal, pytany przez „SE”, czy tydzień przed pierwszym meczem grupowym igrzysk coś go niepokoi w grze kadry. – Dzisiaj średnio funkcjonowało przyjęcie, łatwe piłki pouciekały – analizował Fornal. – Zobaczymy, nie chcę siedzieć teraz w pokoju i się martwić. Na pewno forma mogłaby wyglądać lepiej, moglibyśmy lepiej grać. Ale jeśli wyglądalibyśmy teraz super, a potem przegrali w grupie, to by nie miało znaczenia. Ważne, żeby w momencie najważniejszych wyzwań wyglądać dobrze i mam nadzieję, że tak będzie.

Mecz Polska - USA siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj w niedzielę 21 lipca 2024 w Gdańsku. Początek meczu Polska - USA w siatkówkę o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu Polska - USA na Czwórce, Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat BOX GO.

