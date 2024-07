Polska - Japonia RELACJA NA ŻYWO: Tie-break! Szalony mecz z Japończykami. Cios za cios na żywo WYNIK

Polska - Japonia 25:23, 20:25, 18:25, 25:23, -:-

Polska: Aleksander Śliwka, Wilfredo Leon, Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Bartosz Kurek, Marcin Janusz, Paweł Zatorski

Japonia: Nishida, R. Takahashi, Yamauchi, K. Takahashi, Ishikawa, Sekita, Yamamoto

Po niezwykle emocjonującej rywalizacji w Lidze Narodów 2024 oraz Memoriale Huberta Wagnera, po którym Karol Kłos zdecydował się zakończyć swoją reprezentacyjną karierę, fani siatkówki odliczają już tylko dni do rozpoczęcia igrzysk w Paryżu. Zanim podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia wyjadą do stolicy Francji, przed nimi jeszcze mecz towarzyski, podczas którego biało-czerwoni mogą nie tylko utrzymać impet, ale również przetestować jeszcze kilka wariantów. Spotkanie Polska - Japonia zostanie rozegrane już w sobotni wieczór 20 lipca w Gdańsku. Siatkarze prowadzeni przez serbskiego trenera zmierzą się z Japończykami, którzy po Lidze Narodów mogą czuć mały niedosyt. Azjaci po dotarciu do wielkiego finału ulegli Francuzom i wywalczyli srebrne medale Ligi Narodów, a reprezentacji Polski zgarnęła brąz. Obie reprezentacje mają wielkie nadzieje przed wyjazdem na igrzyska do Paryża i z pewnością podczas meczu Polska - Japonia nie zabraknie wielkich emocji. Zapraszamy na relację na żywo z sobotniego meczu Polska - Japonia! Początek o godzinie 19:30.