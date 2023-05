Reprezentant Polski bez ogródek o Niemcach, Tak podsumował mecz w Spodku podopieczny Nikoli Grbicia

Rozpoczął się sezon reprezentacyjny w siatkówce. Podopieczni Nikoli Grbicia przed rozgrywkami Ligi Narodów rozegrali już pierwszy mecz z Niemcami w katowickim Spodku. "Biało-Czerwoni" zmierzą się ponownie z ekipą Michała Winiarskiego 27 maja w Sosnowcu. W tym czasie strojach reprezentacji Polski mają szansę się wykazać zawodnicy, którzy w trakcie minionego sezonu PlusLigi wykazywali się dobrą, bądź też bardzo dobrą formą. Na hali nie pojawili się ci, którzy jeszcze nie tak dawno walczyli o Puchar Europy, m.in. Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz, Marcin Janusz, czy Tomasz Fornal. W starciu z Niemcami nie zagrali także Bartosz Kurek oraz Wilfredo Leon, którzy przyglądali się widowisku z boku.

Reprezentant Polski nie gryzł się w język! Tak ocenił formę Niemców

Reprezentacja Polski przegrała pierwszy mecz towarzyski z Niemcami po tie-breaku, ale dla wszystkich siatkarskich kibiców był to zaledwie prolog przed Ligą Narodów, a później kwalifikacyjnego turnieju do igrzysk olimpijskich. Na gorąco po meczu głos zabrał przyjmujący - Artur Szalpuk. - Nie chciałem nikomu nic pokazywać oraz nic udowadniać. Skupiałem się na swojej grze i chciałem pokazać to co wypracowałem na treningach. Jestem typem człowieka energicznego, który chce zarażać energią innych - rozpoczął siatkarz.

Podopieczny Nikoli Grbicia odniósł się także do dyspozycji rywala. - Ciężki mecz do oceny, ponieważ nie wiem, na jakim etapie przygotowań jest drużyna Niemiec. Rywal wyglądał zaskakująco bardzo dobrze, oczywiście nie mam ich za słaby zespół tylko chodzi mi o ich fizyczność, a my mamy bardzo dużo zawodników, którzy debiutują, poznają reprezentacje. Mieliśmy swoje szansę i mogliśmy ten mecz wygrać - zakończył Szalpuk

Kibice w Spodku mogli zobaczyć aż 5️⃣ setów w wykonaniu reprezentacji Polski mężczyzn podczas pierwszego meczu sezonu 🇵🇱 Emocji nie brakowało, ale niestety dzisiaj drużyna Niemiec okazała się lepsza.➡️ Polska – Niemcy 2:3 (21-25; 26-24; 25-19; 17-25; 13-15) pic.twitter.com/WNL0p37BVU— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) May 25, 2023