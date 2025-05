i Autor: FOTOSTYK Płaczący kapitan Projektu Warszawa Andrzej Wrona po odpadnięciu z Ligi Mistrzów

Pożegnanie Wrony

Prawdziwa plejada gwiazd na zakończenie kariery Andrzeja Wrony! Kibice już zacierają ręce, bilet rozchodzą się w mgnieniu oka

To koniec wielkiej kariery Andrzeja Wrony. 36-latek potwierdził, że sezon 2024/2025 będzie jego ostatnim w roli siatkarza. Niestety nie tak wyobrażał sobie ostatnie tygodnie na siatkarskich parkietach były reprezentant Polski. PGE Projekt Warszawa nie zdołał awansować do m.in. Final Four Ligi Mistrzów. Z okazji zakończenia kariery Wrony odbędzie się specjalny mecz z udziałem wielkich gwiazd. Na parkiecie pojawią się m.in. Bartosz Kurek, Joanna Wołosz, Dawid Murek, czy Piotr Gacek.