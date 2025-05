i Autor: Cyfrasport Stefano Lavarini

Musiał je skreślić

Ostateczna decyzja Stefano Lavariniego przed Ligą Narodów! Polskie siatkarki usłyszały przykrą wiadomość

Kamil Heppen PAP - Polska Agencja Prasowa 14:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Polskie siatkarki rozpoczęły przygotowania do sezonu reprezentacyjnego, który zacznie się od Ligi Narodów, ale dla kilku z nich to już koniec. Zasady są bezlitosne i selekcjoner Stefano Lavarini już na tym etapie musiał skrócić kadrę do 30 nazwisk. Przykrą wiadomość usłyszały od niego trzy zawodniczki.