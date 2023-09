i Autor: Instagram/Polska Siatkówka Siatkarze dostają tort od personelu ośrodka w Spale

Mistrzowie uhonorowani

Siatkarze dostali TAKI prezent za złoto mistrzostw Europy. Potem rozległy się brawa

Do poniedziałku 25 września włącznie potrwa zgrupowanie polskich siatkarzy w Spale przed wyjazdem kadry na kwalifikacje olimpijskie do Chin. Świeżo upieczeni mistrzowie Europy byli już fetowani na różne sposoby po powrocie z turnieju we Włoszech, ale i spalski ośrodek przygotował dla nich coś specjalnego.