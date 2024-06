Stefano Lavarini w trakcie meczu z Brazylią otrzymał paskudną wiadomość. Potworny cios, nikt nie chciałby tego przeżyć

Zaskakująca sytuacja z polskimi siatkarkami. Nie do końca opłaca im się awansować w rankingu

Polki rozbite przez Brazylię! Pogrom w Lidze Narodów, nie wyglądało to dobrze!

Polki sprowadzone do parteru

Do meczu z Brazylią Polki były w Lidze Narodów niepokonane, a Stefano Lavarini nie miał powodów do zmartwień. Te mogły pojawić się po laniu od reprezentantek "Canarinhos", które poza pierwszym setem całkowicie zdominowały podopieczne włoskiego trenera i wygrały 3:1. Ta porażka w Hongkongu sprawiła też, że Biało-Czerwone spadły w tabeli LN na drugie miejsce, za swoje pogromczynie. Dla Lavariniego nie był to jednak koniec smutnych informacji w środowe popołudnie czasu polskiego. Chwilę po godzinie 15:00, w trakcie meczu z Brazylijkami, jego dotychczasowy klub oficjalnie ogłosił rozstanie z Włochem.

Mocny komentarz po dotkliwej porażce siatkarek z Brazylią. „Zrobiły sobie z nami show”

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej

"Rozstaliśmy się ze Stefano Lavarinim, który w sezonie 2023-24 pełnił funkcję głównego trenera kobiecej drużyny siatkarskiej Fenerbahce Opet. Chcielibyśmy podziękować za wszystkie jego dotychczasowe wysiłki; życzymy mu sukcesów w przyszłej karierze" - poinformowało Fenerbahce w mediach społecznościowych. Przygoda Lavariniego w jednym z najlepszych klubów w Europie zakończyła się więc już po roku.

W tym czasie włoski trener doprowadził siatkarki ze Stambułu do mistrzostwa i Pucharu Turcji, a w Lidze Mistrzyń wywalczył z nimi 3. miejsce. To właśnie brak finału w najbardziej prestiżowych rozgrywkach miał zadecydować o rozstaniu z Lavarinim. Władze klubu oczekiwały sukcesu, który w przyszłym sezonie ma przynieść nowy trener. Siatkarką Fenerbahce pozostanie za to podopieczna Włocha z reprezentacji Polski - Magdalena Stysiak.