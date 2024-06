Mocny komentarz po dotkliwej porażce siatkarek z Brazylią. „Zrobiły sobie z nami show”

Nikola Grbić podjął decyzję w sprawie reprezentacji Polski. Tą grupę zabiera do Słowenii, wielkie powroty!

Zaskakująca sytuacja z polskimi siatkarkami. Nie do końca opłaca im się awansować w rankingu

Polki rozbite przez Brazylię! Pogrom w Lidze Narodów, nie wyglądało to dobrze!

Po ośmiu zwycięstwach w ośmiu pierwszych spotkaniach Biało-Czerwone wczoraj w Hongkongu nie miały wiele do powiedzenia w starciu z Brazylią. Uległy 1:3 (25:22, 17:25, 17:25, 16:25), a gdyby nie szalona pogoń w pierwszej partii i błędy rywalek, mogłoby się skończyć porażką do zera. To pierwsza porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów, który – gdyby wygrały w jakimkolwiek stosunku – wskoczyłyby na drugie miejsce w rankingu światowym. Różnica w poziomach była jednak tego dnia za duża, Biało-Czerwone wyglądały na nieprzygotowane na wiele akcji rywalek.

Magda Stysiak o sukcesach kadry siatkarek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dominacja i show Brazylijek

Brazylijki zdominowały nas w ataku, Polki wyglądały z kolei słabo pod względem fizycznym. Z pozytywów trzeba jednak odnotować znakomity powrót kontuzjowanej ostatnio Martyny Czyrniańskiej, która nie wyglądała, jakby miała jakiekolwiek problemy zdrowotne czy dotyczące zgrania z koleżankami. Młoda przyjmująca zgłosiła mocny akces do olimpijskiego zaciągu. Zdobyła 12 pkt, skończyła 10 z 19 ataków, popełniała niewiele błędów. To znakomita wiadomość na kluczową cześć sezonu, bo „Czyrna” często ostatnio narzekała na mięśnie brzucha.

Zaskakująca sytuacja z polskimi siatkarkami. Nie do końca opłaca im się awansować w rankingu

– Czegoś nam dzisiaj zabrakło, może mogłyśmy mocniej nacisnąć zagrywką, to nasze granie było dla Brazylijek za łatwe – komentowała Malwina Smarzek, nasza rezerwowa atakująca. – Zrobiły sobie show na siatce, a celowała w tym Gabi – dodała, mając na myśli najlepszą na parkiecie przyjmującą Canarinhas, Gabrielę Guimaraes. Zdobyła 24 pkt., kończyła najważniejsze piłki z pewnością światowej gwiazdy.

Bartosz Kurek wraca do Polski. Jest specjalny komunikat. Oficjalnie, klub wszystko potwierdził!

– Będziemy miały kolejną szansę, na razie nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu co Brazylia, mająca wiele tytułów na koncie. My dopiero rośniemy, uczymy się, ale jeszcze zdołamy pewne sprawy poprawić – podkreśliła Smarzek.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej

W czwartek 13 czerwca Polki mają dzień przerwy w zawodach w Hongkongu. W piątek grają z Dominikaną, w sobotę z Tajlandią, a w niedzielę z Chinami. Spadły na 2. pozycję w tabeli LN i te trzy spotkania zadecydują, jak podopieczne Stefano Lavariniego zostaną rozstawione w turnieju finałowym w Bangkoku.