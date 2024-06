Bartosz Kurek wraca do Polski. Jest specjalny komunikat. Oficjalnie, klub wszystko potwierdził!

Będziemy świadkami bardzo dużego wzmocnienia w polskiej Plus Lidze. Siatkarz reprezentacji Polski, Bartosz Kurek, wróci do polskiej ligi po wielu latach nieobecności! Wielki hit został potwierdzony przez nowego pracodawcę gracza za pośrednictwem mediów społecznościowych! Mamy specjalny komunikat w sprawie!

Bartosz Kurek wraca do Plus Ligi! Specjalny komunikat w sprawie

O powrocie Bartosza Kurka do polskiej PlusLigi mówiono od dłuższego czasu. Potwierdzono dzisiaj, że nowym pracodawcą gracza zostanie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle!

- ZAKSA jest jednym z klubów, którym trudno jest odmówić, więc nie musiałem długo się zastanawiać nad przyjęciem propozycji. Oczywiście, że jako chłopak z Opolszczyzny zdaję sobie sprawę, ile ten klub znaczy nie tylko lokalnie, ale też globalnie. Bycie częścią ZAKSY i to w roli kapitana to dla mnie duża odpowiedzialności i wyzwanie. W mojej długiej już karierze ten epizod jest mocno stymulujący do rozwoju. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że kapitan jest tak dobry, jak drużyna, która go wspiera. Mam nadzieję, że stworzymy drużynę, która będzie się wspierała nie tylko w tych pozytywnych momentach, ale też w tych trudniejszych. Cieszę się, że dołączam do klubu w chwili, w której ZAKSA obchodzi swój jubileusz 30-lecia i wierzę, że sprawimy naszą grą wiele radości naszym fanom, kibicom, którzy podróżują za ZAKSĄ po całej Polsce - mówi siatkarz reprezentacji Polski.

- Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji Polski, wraca do Kędzierzyna-Koźla. Po wielu latach sukcesów na arenie międzynarodowej i krajowej Bartosz wraca do naszego zespołu, obejmując rolę kapitana zespołu. - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez klub.