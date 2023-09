Tajemnicze słowa Bartosza Kurka po złocie mistrzostw Europy. Myśli o końcu reprezentacyjnej kariery?

Norbert Huber wykrzyczał to do kamery jak Pudzianowski! Gwiazdor KSW może czuć dumę, takich scen po finale ME nie mógł się spodziewać

Przede wszystkim jednak Kurek radował się z resztą partnerów z zespołu, a także żoną Anną, która przyjechała do Rzymu z grupką ukochanych siatkarzy. – Ciężko nie być podekscytowanym i nie cieszyć się tym jak wyglądaliśmy na boisku, kiedy wychodziło się naprzeciwko kilkunastu tysięcy włoskich gardeł i jednej z najlepszych drużyn po drugiej stronie siatki – opowiada kapitan reprezentacji Polski. – To była przyjemność patrzeć jak chłopaki grają, jak rozwiązują trudne sytuacje. Coś fantastycznego!

Został członkiem "klubu kibica"

– Myślę, że była duża walka, ale w pewnym momencie przełamywaliśmy Włochów i kończyły się szachy siatkarskie. Mieliśmy to spotkanie od tamtych momentów pod kontrolą, ale choćby w trzecim secie musieliśmy na taką chwilę długo poczekać – analizował Kurek. – Pierwszego seta zaczął koncertowo Norbert Huber, wiadomo, że to uskrzydla i dodaje animuszu.

Polacy mistrzami Europy! "Biało-Czerwoni" rozbili włoską drużynę, fantastyczny występ ekipy Nikoli Grbicia

Kurek i koledzy stojący w kwadracie dla rezerwowych stworzyli coś w rodzaju klubu kibica i stali się na czas meczu najgłośniejszymi fanami swoich kolegów przebywających na parkiecie, wymyślali rozmaite zachęty, czy to krzykiem, czy to gestami – np. rzucanie... granatem, kiedy serwował Wilfredo Leon. Kurek brał w tej kibicowskiej akcji czynny udział.

Wilfredo Leon doszczętnie pozamiatał! Nie było wątpliwości, gwiazdor reprezentacji Polski musiał zostać wyróżniony

– Dzisiaj czuliśmy, że potrzeba nam trochę szaleństwa, trochę takiej atmosfery. Nie chcę przeceniać tego co robiliśmy w kwadracie, bo jednak to robota chłopaków na boisku była najważniejsza – podkreśla Kurek.

Mam nadzieję, że to nie był mój ostatni akord

Sam atakujący drużyny narodowej w najbliższym czasie podda się badaniom, które określą, z czego wynika jego bólowy problem z biodrem. Sam Nikola Grbić mówił, że w kadrze trochę bezradnie rozkładają już ręce, bo nie wiedzą za bardzo w czym rzecz, a próbowali wielu środków zaradczych.

Wzruszony Nikola Grbić utonął w objęciach małżonki i rodziny

– Chcę wyleczyć ten problem, by móc w spokoju rozegrać ligowy sezon. I mam nadzieję, że to nie był mój ostatni akord w koszulce reprezentacyjnej. A jeżeli był, to chyba dobry. Czy to realny scenariusz? Przede wszystkim mamy drużynę, która wygrywa i do której będzie bardzo, bardzo ciężko się dostać. Reprezentacja ma się składać z najmocniejszych zawodników dostępnych w danym momencie. Trener na pewno tak będzie do tego podchodził. W żadnej bardzo mocnej drużynie nie powinno być tak, że gra się za zasługi – podsumowuje Kurek.