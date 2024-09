To, co ujawnił Andrzej Wrona o polskich siatkarzach wywołuje ciarki na całym ciele! Aż słabo się robi, przez co naprawdę muszą przechodzić

Bartosz Bednorz postawił sprawę jasno. To zdecydowany koniec. Decyzja po posunięciu Nikoli Grbicia jest ostateczna

Nie wraca do tego

W ostatnich tygodniach polscy siatkarze bez dwóch zdań byli grupą, o której w polskich mediach mówiło się zdecydowanie dużo, o ile nie najwięcej. Srebrni medaliści olimpijscy z Paryża co rusz sięgają po kolejne medale, m.in. podczas Ligi Narodów, mistrzostw Europy lub świata. Mało osób jednak wie o tym, co dzieje się za kulisami i jak wygląda prawdziwa praca siatkarzy. Jakiś czas temu Tomasz Fornal ujawnił, jak zawodnicy radzą sobie z zmianą strefy czasowej, co oparte jest na bardzo silnych lekach. Teraz Andrzej Wrona, były reprezentant Polski i korespondent "Eurosportu" na igrzyskach postanowił powiedzieć publicznie o tym, w jakim stanie przychodzi nierzadko grać niektórym zawodnikom, którzy zmagają się z ogromnym bólem, który spowodowany jest najczęściej przez kontuzję lub uraz. Okazuje się, że występ na boisku w stanie mocnego otępienia nie jest niczym nadzwyczajnym.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej

- (...) Wiesz, że nie będziesz miał prawdopodobnie kolejnej okazji, żeby zagrać w finale igrzysk olimpijskich, więc poświęcisz swoje zdrowie choćby Ci powiedzieli, że to Ci odejmie 5 lat grania, bo masz rozwalone plecy, ale dostaniesz zastrzyk i będzie okej na 2 godziny. Myślę, że każdy z nich poświeciłby wszystko, żeby zagrać w tym meczu - dodał były reprezentant Polski tłumacząc, do jak wielkiego poświęcenia gotowi są siatkarze, co można było zauważyć również podczas igrzysk i chociażby sytuacji Pawła Zatorskiego, który grał pomimo uszkodzonego barku.