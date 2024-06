Tomasz Fornal naprawdę to zrobił podczas meczu z Brazylią! Rozbroił wszystkich, łącznie z gwiazdą Canarinhos [WIDEO]

Fornal po raz pierwszy pojawił się w drugim secie, przegranym wyraźnie do 17, a w partii numer trzy i cztery był już na parkiecie od początku. Zdobył 12 pkt, prezentując świetną skuteczność w ataku: na 12 piłek skończył aż 9 (75 proc!). Miał też asa i dwa bloki, ale w jego przypadku dochodzą do tego umiejętności, których nie widać w statystykach – walka w obronie, wybloki, ratowanie bezpańskich piłek.

Na początku trzeciego seta meczu z Brazylią w Fukuoce doszło do zabawnego wydarzenia z udziałem Tomasza Fornala. Nasz przyjmujący skoczył do bloku, gdy atakował z prawego skrzydła najlepszy na parkiecie Yoandy Leal. Piłka po mocnym zbiciu brazylijskiego weterana zahaczyła o twarz Polaka – Fornal w praktyce „blokował” ją głową, ale ta wyleciała na aut i punkt zdobyli Canarinhos.

Fornal trafiony mocnym ciosem przez chwilę klęczał na parkiecie trzymając się za głowę, ale wstał całkiem szybko, otrząsnął się i kiedy już był gotowy do gry, choć wciąż lekko oszołomiony – zacisnął obie pięści, przyłożył do siebie i podniósł do góry jak bokser, który po nokdaunie sygnalizuje gardą, że jest gotowy do dalszej walki.

Wzbudziło to wielką wesołość w polskim obozie, a Leal z uśmiechem od ucha do ucha przystępował do kolejnej zagrywki. Wygrać Polakom ostatecznie się nie udało, ale przynajmniej widać, że znalazło się na boisku miejsce na luz i lżejsze potraktowanie trudnej sytuacji.