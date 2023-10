Trener siatkarzy nagle porzucił reprezentację! Szokująca decyzja w trakcie walki o igrzyska olimpijskie, aż nas zamurowało

Kwalifikacje do igrzysk olimpijskich rozpoczęły się 30 września, a w czwartek (5 października) zaplanowano ostatni dzień przerwy. Od piątku do niedzieli wyjaśnią się losy 6 biletów do Paryża, o które walczą także polscy siatkarze. Polska po czterech meczach jest niepokonana i pewnie zmierza po awans, ale nie wszystkim wiedzie się tak dobrze. Kompletnym rozczarowaniem jest reprezentacja Iranu, która o IO walczy w brazylijskim Rio de Janeiro. Irańczycy od dawna uchodzą za jedną z najbardziej niewygodnych drużyn na świecie, ale w Brazylii zupełnie tego nie potwierdzili. Po czterech meczach mają na koncie zaledwie jedno zwycięstwo z Katarem, a porażki ponieśli niespodziewanie z Niemcami, Ukrainą i Czechami. Ich szanse na awans są już tylko czysto matematyczne, co skłoniło trenera Iranu do szokującej decyzji o odejściu.

Trener porzucił reprezentację siatkarzy w trakcie walki o IO

"Behrouz Ataei zrezygnował z funkcji głównego trenera reprezentacji naszego kraju w siatkówce po meczu Iranu z Czechami" - nagle poinformował irański związek w dniu przerwy od rywalizacji. Irańczycy zmierzą się jeszcze z Włochami, Brazylijczykami i Kubańczykami, ale w tych trzech ostatnich meczach poprowadzi ich nowy trener.

Po czterech kolejkach Iran zajmuje przedostatnie miejsce w grupie, w której sensacyjnie prowadzą niepokonane Niemcy prowadzone przez Michała Winiarskiego. Drużynie Polaka pozostały konfrontacje z teoretycznie słabszymi Czechami, Katarem i Ukrainą, wobec czego jej szanse na awans są naprawdę duże. Irańczycy najwyraźniej pogodzili się z klęską i teraz skupią się na tym, by wywalczyć wyjazd do Paryża w przyszłym roku.

🔻عطایی از سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران استعفا دادبهروز عطایی پس از دیدار ایران مقابل جمهوری چک از سرمربیگری تیم ملی والیبال کشورمان استعفا داد.https://t.co/BqLtEijhB5#IRIVF pic.twitter.com/OomqvJZwsl— Iran Volleyball (@IRIVF) October 4, 2023