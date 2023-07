USA - Włochy TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Narodów USA - Włochy GDZIE OGLĄDAĆ siatkówka mecz USA - Włochy STREAM LIVE ONLINE dzisiaj 22.07

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

USA - Włochy TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Narodów USA - Włochy GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 22.07

Mecz USA z Włochami zapowiada się wyśmienicie. Naprzeciwko siebie staną najlepszy i czwarty zespół fazy zasadniczej Ligi Narodów, do tego Włosi są przecież aktualnymi mistrzami świata. Tytuł wywalczyli przed rokiem w Polsce, a teraz liczą na kolejny triumf nad Wisłą. W środowym ćwierćfinale włoscy siatkarze pokazali moc, bezlitośnie rozbijając Argentynę 3:0. Zespół z Ameryki Południowej w żadnym z trzech setów nie zdobył choćby 20 punktów, co najlepiej pokazuje dominację Włochów. W sobotę powinno być im jednak znacznie trudniej. To siatkarze USA byli najlepsi w fazie zasadniczej, a w ćwierćfinale pokonali Francję 3:2 po szalonym meczu. Amerykanie dość gładko wyszli na prowadzenie 2:0, ale następnie dali się dojść rywalom i potrzebowali tie-breaka, by awansować do półfinału. Podobnie jak Włosi, mieli jednak od środy sporo czasu na odpoczynek, więc to nie powinno odegrać aż tak dużej roli.

ITALY 🇮🇹 🆚 🇺🇸 USALast time they met in the #VNL was in Ottawa 🇨🇦 which 🇺🇸 won in 3 sets BUT since then 🇮🇹 have become a different team.As for 🇺🇸, will Aaron Russell play today?📺 July 22 at 6pm gmt LIVE ON https://t.co/Rb6x7u4TwH.🏆 #VNL2023 #volleyball #VNLFinals pic.twitter.com/ywtml6XsbD— Volleyball World (@volleyballworld) July 22, 2023

USA - Włochy STREAM LIVE ONLINE siatkówka mecz USA - Włochy na którym kanale

Półfinał USA - Włochy będzie też niezwykle ciekawy dla polskich kibiców. Zanim Amerykanie i Włosi rozpoczną mecz, będzie już znany wynik spotkania Polska - Japonia. Zatem w drugim sobotnim półfinale zostanie wyłoniony niedzielny rywal Biało-Czerwonych. Wszyscy kibice liczą na to, że podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z lepszym zespołem z tej pary w finale. Nie można jednak wykluczyć półfinałowej porażki i niedzielnego starcia o brąz z przegranym meczu USA - Włochy.

Półfinał Ligi Narodów USA - Włochy odbędzie się w sobotę, 22 lipca, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny jedynie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia tego spotkania razem z nami.