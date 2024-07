Vital Heynen ma apel w sprawie Grbicia! Zwrócił się prosto do kibiców, wyjątkowo ważne słowa!

Tomasz Fornal wprost wypalił o Bartoszu Kurku. Nie zawahał się tego powiedzieć. To stwierdzenie daje do myślenia

Polski siatkarz przerwał milczenie. Ma żal do Nikoli Grbicia. Został odstawiony

Powiedział to głośno

Nikola Grbić został skomentowany przez Vitala Heynena. Były szkoleniowiec Polaków, który pracuje obecnie z drużyną Chin powiedział w rozmowie z "WP. SportoweFakty" o tym, co sądzi o zwlekaniu przez obecnego coacha "Biało-Czerwonych" względem podania składu, który pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. Heynen ma bardzo ważny apel do kibiców!

Heynen z mocnym apelem. Poszło o Grbicia

Jak powiedział były trener "Biało-Czerwonych", to że Grbić zwlekał z podaniem ostatecznego składu nie jest wcale kwestią problematyczną, a rzeczywistym wyborem trenera. Jak mówi belgijski trener, obecny opiekun polskiej kadry musi mieć zapewniony komfort względem swojej pracy.

- Mam jeden apel: Zaufajcie Nikoli i pozwólcie pracować. On wie, co robi. Jestem przekonany, że myślał o tym bardzo długo. Ocenianie wyborów personalnych przed turniejem nie ma większego sensu, bo żaden z dziennikarzy, kibiców czy innych trenerów nie wie tyle o sytuacji, co Grbić i jego sztab. - powiedział Vital Heynen w rozmowie z "WP. SportoweFakty".

Jak mówi Heynen, Polacy są bardzo mocnym faworytem do tfiumfu w Igrzyskach Olimpijskich.

- Dominujecie w rankingu światowym. Nie ma dyskusji. Polska jest najlepszą drużyną na świecie, więc w końcu kiedyś to się zdarzy. Macie teraz dobry skład, za cztery lata też tak będzie. Nie ma wątpliwości, że możecie wygrać złoto, ale na igrzyskach zawsze są niespodzianki. - powiedział Heynen.