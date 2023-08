Vital Heynen otrzymał druzgocącą wiadomość. Wprost mówi o dramacie, wszystko stało się w najgorszym momencie

ME Kobiet

Złe informacje dla reprezentacji Polski siatkarzy. Gwiazdor nie zagra do końca sezonu, oficjalny komunikat

Dosłownie parę dni temu ruszyły mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Polska reprezentacja ma za sobą już jedno spotkanie i podopieczne Stefano Lavariniego dobrze rozpoczęły czempionat, gładko wygrywając ze Słowenią – która w żeńskiej siatkówce nie prezentuje się tak dobrze, jak męska kadra. Część polskich fanów zerka też pewnie w stronę reprezentacji Niemiec, a to ze względu na postać Vitala Heynena, który obecnie prowadzi właśnie kadrę naszych zachodnich sąsiadów. Niemki dobrze rozpoczęły ME od pewnej wygranej z Grecją, jednak później Vital Heynen otrzymał bardzo złą wiadomość.

Vital Heynen w trudnej sytuacji już na początku mistrzostw

Jak się okazało, w tym pierwszym meczu bardzo poważnej kontuzji doznała Hanna Orthmann, przyjmująca reprezentacji Niemiec. Uraz okazał się na tyle poważny, że zawodniczka musi opuścić zgrupowanie i już nie pomoże swoich koleżankom w walce na mistrzostwach Europy. Jest to kluczowa zawodniczka swojej drużyny, dlatego kontuzja już na początku mistrzostw to niezwykle zła wiadomość dla Heynena.

Sam Belg przyznaje, że sytuacja jest niezwykle przykra dla samej zawodniczki, jak i całej drużyny. – To dramat Hanny, jak i dla całego zespołu, dla którego to potężna strata. Teraz musimy pokazać charakter i walczyć. Każdy zdobyty punkt i set będzie dla nas zwycięstwem – mówi Heynen cytowany przez portal Sport.pl. Belg w miejsce swojej gwiazdy powołał zawodniczkę drużyny do lat 23, Annegret Hoelzig.