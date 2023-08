Złe informacje dla reprezentacji Polski siatkarzy. Gwiazdor nie zagra do końca sezonu, oficjalny komunikat

Przygotowania do ME

Niedobre informacje dla fanów polskiej siatkówki. Okazuje się, że Mateusz Bieniek, gwiazdor reprezentacji Polski, nie bedzie mógł grać do końca sezonu. Znaczy to tyle, że gracza ominie nie tylko trwający Memoriał Wagnera, ale przede wszystkim mistrzostwa Europy i kwalifikacje igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Mateusz Bieniek wypada z reprezentacji Polski. Kontuzja gwiazdy kadry

Jak donoszą media, Bieniek przez ostatnie dni zmagał się z problemami z nogą i przez to przebywał na konsultacjach medycznych. Wiemy już, że siatkarza zabraknie w kadrze po tym, jak skonsultował to ze sztabem szkoleniowym reprezentacji Polski. O sprawie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował Polski Związek Siatkówki,

- Po badaniach i konsultacjach medycznych sztab szkoleniowy i Mateusz Bieniek podjęli decyzję o zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Rehabilitacja ma doprowadzić do odzyskania pełnej sprawności. Mateuszowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia w sezonie olimpijskim - czytamy w komunikacie.

