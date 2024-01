Vital Heynen zostawił żonę i związał się z 28 lat młodszą Polką. Matka jego trójki dzieci przerwała milczenie. Ogromna burza

Łzy same napływają do oczu po zobaczeniu tych obrazków! Łukasz Kaczmarek przeszedł samego siebie, ogromne wsparcie dla Aleksandra Śliwki

Vital Heynen objął reprezentację Polski w 2018 roku. W naszym kraju pracował już wcześniej, w latach 2013-2015 prowadził Transfer Bydgoszcz. Jednak to praca w roli selekcjonera siatkarzy przyniosła mu prawdziwą sympatię. Belg wygrał z Biało-Czerwonymi mistrzostwa świata 2018, a także zdobył dwa brązowe medale mistrzostw Europy oraz srebro i brąz Ligi Narodów. W 2019 r. poprowadził Polskę do drugiego miejsca w Pucharze Świata. Rysą na latach pełnych sukcesów są jednak nieudane igrzyska olimpijskie w Tokio, które po raz piąty z rzędu polscy siatkarze zakończyli na ćwierćfinale. To po nich podjęto decyzję o rozstaniu z Heynenem, który kilka miesięcy później objął kobiecą reprezentację Niemiec. Dalej jest jednak związany z Polską, a to za sprawą 26-letniej Aleksandry.

Vital Heynen zostawił żonę dla 26-letniej Polki

Najwięksi kibice doskonale pamiętają, że Heynen był żonaty z Veerle, z którą wychowywał trzy córki - Laurę, Jadę i Bentę. W jego życiu prywatnym doszło jednak do sporych zmian, bo wieloletnie małżeństwo jest już przeszłością. 54-latek spotyka się z 26-letnią Aleksandrą, co nie umknęło internautom. Szokujące wieści zbiły ich z pantałyku. Szybko odkryto, że nowa partnerka Heynena ma z nim po 50% udziałów w zarządzie spółki "Vital Heynen sp. z.o.o.". W mediach społecznościowych udostępniła też romantyczne zdjęcie ze wspólnej podróży z ukochanym. Jej szczęście sprawia ból byłej żonie Belga.

Veerle Peeters zareagowała na gorącą dyskusję i nie kryła żalu. "I dziękuję Polsko, ma teraz Polkę, młodszą o 28 lat. Nasza rodzina…" - skomentowała jeden z wpisów, w którym przypomniano podziękowania Heynena dla polskiej federacji po tym, jak został trenerem roku. Wielu kibiców wdało się w dyskusję, czy związek z różnicą 28 lat jest skandalem. Veerle odpowiedziała na jeden z wpisów, po co robić z tego skandal. "Oni krzywdzą ludzi!" - napisała wprost.

En bedankt Polen , hij heeft nu een Poolse , 28 jaar jonger.Onze familie …— Veerle (@veerlepeeters3) January 6, 2024

26-letnia Aleksandra skradła serce Heynena

Obecna partnerka Heynena od dawna pasjonuje się sportem. Jedną z jej działalności jest współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim. Między innymi dzięki temu pojechała na igrzyska olimpijskie w Tokio. 26-latka próbuje też sił jako modelka i jest związana z jedną z agencji. Jej wielką pasją są podróże i publiczne wystąpienia. Wykształcenie odebrała m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. W powyższej galerii możesz ją poznać bliżej!