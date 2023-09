Wielkie wyróżnienie dla polskich siatkarzy! Nie mogło być inaczej, totalna dominacja

Reprezentacja Polski po 14 latach sięgnęła ponownie po mistrzostwo Europy. Było to dość symboliczne, bowiem rok temu Włosi pokonali nas na naszym terenie w finale mistrzostw świata, a teraz to właśnie Polacy zrewanżowali się wygrywając z Włochami w Rzymie. Co więcej, w składzie reprezentacji Polski był jeden zawodnik, który sięgał po złoto też w 2009 roku i był to Bartosz Kurek. Niestety, pod koniec turnieju problemy ze zdrowiem wykluczyły go z gry, a teraz oficjalnie potwierdzono, że zabraknie go także na nadchodzącym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Choć od zakończenia turnieju minął już ponad tydzień, to dopiero teraz CEV opublikował wyniki głosowania fanów na najlepszą drużynę turnieju. Polacy znaleźli się na większości pozycji.

Reprezentanci Polski ulubieńcami fanów. Reszta nie miała wielkich szans

Takie wybory zwykle zdominowane są przez zawodników drużyny, która wygrała cały turniej – siłą rzeczy musieli grać świetnie, jeśli byli najlepsi ze wszystkich. Trudno jednak nie wyjść z podziwu, że w najlepszej siódemce wybranej przez fanów aż pięciu zawodników jest z Polski! Zespół uzupełnia tylko jeden zawodnik z Turcji oraz jeden z Włoch.

Najlepszym libero zdaniem fanów był Paweł Zatorski, rozgrywającym – Marcin Janusz, środkowym – Norbert Huber, przyjmującym – Wilfredo Leon, a atakującym – Łukasz Kaczmarek. Jako drugiego najlepszego środkowego fani wskazali Bedirhana Bulbula z Turcji, a drugim najlepszym przyjmującym mistrzostw został Włoch Daniele Lavia.

