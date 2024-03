Wiemy, gdzie polscy siatkarze będą bronić mistrzostwa Europy. Nastąpi wielki rewanż?

Ten wpis Bartosza Kurka może wielu kibiców doprowadzić do wzruszenia! Kapitan reprezentacji Polski musiał na to zareagować, szczere słowa

Bułgaria po raz kolejny gościć będzie najlepsze europejskie zespoły. Kraj ten był jednym z organizatorów ostatnich rozgrywek w zeszłym roku – odbywały się tam mecze fazy grupowej oraz 1/8 finału i ćwierćfinału. Wcześniej turniej odbywał się tam także w 2015 roku. W 2018 Bułgarzy byli współgospodarzami męskich mistrzostw świata, a trzy lata później mistrzostw Europy kobiet. Podobnie jak rok temu, również w 2026 roku w Bułgarii odbędą się mecze jednej z czterech grup, a także 1/8 i 1/4 finału. W Rumunii natomiast rywalizować będzie tylko jedna z grup, podobnie jak w Finlandii.

EuroVolley 2026 jest imprezą niezwykle ważną z punktu widzenia starań o udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Działacze europejskiej siatkówki po wielu sygnałach środowiska zmienili niedawno zasady rządzące kwalifikacjami olimpijskimi i właśnie w trakcie ME 2026 będziemy świadkami pierwszego ważnego turnieju odbywanego w myśl nowych regulaminów.

Mistrz Europy siatkarzy pojedzie na igrzyska

Kluczową zmianą jest ta, że w 2026 roku po raz pierwszy mistrz Europy uzyska automatyczną kwalifikację na igrzyska olimpijskie 2028. Do tej pory rozgrywane były mniej lub bardziej rozbudowane kwalifikacje olimpijskie – jako osobne rozgrywki. Przypomnijmy, że Polacy zakwalifikowali się do IO 2024 w ubiegłym roku na turnieju odbywanym w Chinach. W nowym siatkarskim kalendarzu międzynarodowym na najbliższe lata kwalifikacje olimpijskie zostały zarzucone. Teraz o występ na igrzyskach można walczyć w ME i MŚ oraz na podstawie rankingu.

Cykl rozgrywania mistrzostw uległ lekkiej zmianie, by dostosować go do nowego kalendarza światowego. I tak, ME będą się odbywać co dwa lata jak dotychczas, ale począwszy od 2026 roku (czyli trzy lata po ostatnim czempionacie). Z kolei od 2025 roku w dwuletnim rytmie będą rozgrywane mistrzostwa świata, przy czym w 2025 r. odbędą się na Filipinach, a w 2027 r. w Polsce.

Włosi będą głównym organizatorem ME 2026, co oznacza, że po raz drugi z rzędu w tym kraju zostaną rozegrane mecze o medale. Tytułu będą bronić Polacy, którzy w 2023 r. w finale w Rzymie pokonali 3:0 Włochów. Gospodarze na pewno życzyliby sobie powtórki i są głodni rewanżu.