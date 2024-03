Grbić i jego siatkarze szykują się na trudne mecze w kraju. To będzie początek przygotowań olimpijskich

Tyle zarobił Jastrzębski Węgiel za awans do finału Ligi Mistrzów. To już bardzo konkretne pieniądze!

Ze Spodka Polacy przeniosą się zatem do Arcelormittal Park w Sosnowcu, gdzie rok temu też mieli okazję już zagrać. Sprzedaż biletów rozpocznie się 5 kwietnia o godzinie 14:00. Po meczu z Ukrainą (16. drużyna rankingu FIVB) reprezentacja Polski uda się do Turcji na pierwszy turniej siatkarskiej Ligi Narodów.

Podopieczni Nikoli Grbicia mają w planie w sezonie 2023/24 dwie imprezy – Ligę Narodów oraz zawody czterolecia – igrzyska olimpijskie w Paryżu.

LN rozpocznie się od fazy regularnej, w której każda z 16 ekip rozgrywa 12 spotkań, po cztery w trzech turniejach grupowych. Do finału awansuje ósemka: gospodarz i czołowe siedem drużyn po rundzie zasadniczej. W finałowej imprezie walczy się w systemem pucharowym, począwszy od ćwierćfinału.

Zagrają w Turcji, Japonii i Słowenii

Siatkarze trenera Nikoli Grbicia pojadą najpierw do Turcji (Antalya, 21–26.05.2024), a oprócz nich zobaczymy tam Turcję, Francję, Holandię, USA, Kanadę, Słowenię i Bułgarię. Druga impreza LN '24 z udziałem mistrzów Europy to zawody w Japonii (4–9.06.2024), a w gronie uczestników znaleźli się także: Japonia, Iran, Brazylia, Turcja, Bułgaria, Słowenia i Niemcy. Na koniec regularnej fazy LN Polacy udadzą się do słoweńskiej Lublany, gdzie między 18 a 23 czerwca 2024 odbędzie się impreza, w której wezmą także udział Słoweńcy, Serbowie, Turcy, Włosi, Kubańczycy, Argentyńczycy i Bułgarzy.

Turniej finałowy LN mężczyzn, podobnie jak przed rokiem, odbędzie się w Polsce. Tym razem w Łodzi między 27 a 30 czerwca 2024 r. Polacy bronią tytułu wywalczonego w Gdańsku.

Jeśli zaś chodzi o starcia towarzyskie poprzedzające sezon, w 2023 roku także spotkanie Polaków z Niemcami w Spodku inaugurowało jakże udany sezon Biało-Czerwonych. Nasi siatkarze co prawda ulegli 2:3, ale wygrali potem wszystkie trzy imprezy międzynarodowe, w których uczestniczyli: kolejno Ligę Narodów, mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie.