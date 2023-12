i Autor: FIVB Wilfredo Leon, Marcin Janusz i Bartosz Bednorz z pucharem za LN 2023

Doskonałe wieści!

Grbić i siatkarze reprezentacji usłyszeli kapitalną wiadomość. Turniej finałowy Ligi Narodów 2024 w Polsce!

Sporo na to wskazywało w ostatnim czasie, ale teraz sprawa ujrzała oficjalnie światło dzienne. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Łodzi poinformowano, że to miasto otrzymało honory gospodarza finałowego turnieju Ligi Narodów siatkarzy w 2024 roku. To oznacza, że decydująca faza LN po raz drugi z rzędu zostanie rozegrana w Polsce.