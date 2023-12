Polska nie dostała organizacji meczów grupowych siatkarskiej Ligi Narodów. Ale będziemy mieli finał?

Trener siatkarzy zrobił coś szalonego w szatni po meczu. Zobaczcie co się stało [WIDEO]

Reprezentacje siatkarzy i siatkarek spędzą sporo czasu w podróżach. Polki zagrają kolejno w Turcji, USA i Chinach, a Polacy wybiorą się do Turcji, Japonii i Słowenii. Podopieczne Stefano Lavariniego wystąpią w Turcji (Antalya) w dniach 14-19 maja 2024, a w imprezie poza nimi zobaczymy Turczynki, Niemki, Włoszki, Holenderki, Bułgarki, Japonki i Francuzki. W kolejnej odsłonie zagrają w Arlington (USA, 28.05 – 2.06.2024), a w tej imprezie biorą udział siatkarki USA, Turcji, Niemiec, Kanady, Serbii, Bułgarii i Korei. Trzecia część zmagań grupowych naszych pań to turniej w Hongkongu (11–16.06.2024) z udziałem Chin, Dominikany, Turcji, Niemiec, Tajlandii, Brazylii i Bułgarii.

Siatkarze trenera Nikoli Grbicia pojadą najpierw do Turcji (Antalya, 21–26.05.2024), a oprócz nich zobaczymy tam Turcję, Francję, Holandię, USA, Kanadę, Słowenię i Bułgarię. Druga impreza LN '24 z udziałem mistrzów Europy to zawody w Japonii (4–9.06.2024), a w gronie uczestników znaleźli się także: Japonia, Iran, Brazylia, Turcja, Bułgaria, Słowenia i Niemcy. Na koniec regularnej fazy LN Polacy udadzą się do słoweńskiej Lublany, gdzie między 18 a 23 czerwca 2024 odbędzie się impreza, w której wezmą także udział Słoweńcy, Serbowie, Turcy, Włosi, Kubańczycy, Argentyńczycy i Bułgarzy.

Finał Ligi Narodów w Polsce?

Przypomnijmy, że w turniejach rundy zasadniczej LN bierze udział po osiem drużyn, ale każda z nich rozgrywa cztery spotkania. Na razie światowa federacja nie podała szczegółów na temat zestawienia par.

Jak widać, podobnie jak w tym roku, żaden z turniejów pierwszej fazy Ligi Narodów nie odbędzie się w naszym kraju. Pojawiały się jednak ostatnio nieoficjalne informacje, że Polska stara się – podobnie jak w 2023 r. w przypadku panów – o przeprowadzenie finałowej imprezy. Biorąc pod uwagę, że żadne z naszych miast nie zostało wymienione jako organizator grupowej rywalizacji, jest to dzisiaj więcej niż prawdopodobne. Terminy finałów: siatkarki 20–23.06.2024; siatkarze 27–30.06.2024.