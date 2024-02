Superważna wiadomość dla polskich siatkarzy. To tam mogą szukać bezpośredniego awansu na igrzyska olimpijskie

Bułgaria po raz kolejny gościć będzie najlepsze europejskie zespoły. Kraj ten był jednym z organizatorów ostatnich rozgrywek w zeszłym roku – odbywały się tam mecze fazy grupowej oraz 1/8 finału i ćwierćfinału. Wcześniej turniej odbywał się tam także w 2015 roku. W 2018 Bułgarzy byli współgospodarzami męskich mistrzostw świata, a trzy lata później mistrzostw Europy kobiet. Podobnie jak rok temu, również w 2026 roku w Bułgarii odbędą się mecze jednej z czterech grup, a także 1/8 i 1/4 finału. W Rumunii natomiast rywalizować będzie tylko jedna z grup.

Działacze europejskiej siatkówki po wielu sygnałach środowiska zmienili niedawno zasady rządzące kwalifikacjami olimpijskimi i właśnie w trakcie Eurovolleya 2026 będziemy świadkami pierwszego ważnego turnieju odbywanego w myśl nowych regulaminów.

Kluczową zmianą jest ta, że w 2026 roku po raz pierwszy mistrz Europy uzyska automatyczną kwalifikację na igrzyska olimpijskie, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles.

Do tej pory, by wystąpić w IO, trzeba było przejść mniej lub bardziej rozbudowane czasowo dodatkowe turnieje kwalifikacyjne. Podopieczni Nikoli Grbicia zapewnili sobie występ w igrzyskach w Paryżu w 2023 roku po wygraniu imprezy kwalifikacyjnej w Chinach.

Przypomnijmy, że tytułu w ME 2026 będą bronić Polacy, którzy w zeszłym roku w finale w Rzymie pokonali Włochów. Cykl rozgrywania mistrzostw uległ lekkiej zmianie, by dostosować go do nowego kalendarza światowego. I tak, ME będą się odbywać co dwa lata jak dotychczas, ale właśnie począwszy od 2026 roku. Z kolei od 2025 roku w dwuletnim rytmie będą rozgrywane mistrzostwa świata. Od 2027 roku premiowane udziałem w IO będą także dobre wyniki w mundialach.