Wilfredo Leon już nie zagrałby dla Polski! Wielka zmiana w przepisach, FIVB chce to ukrócić

Reprezentacja Polski bardzo dobrze radzi sobie w trwającej fazie grupowej Ligi Narodów, mimo że selekcjoner Nikola Grbić często rotuje składem i nie od początku korzystał ze swoich najlepszych zawodników. W starciu z Brazylią jednak, które zakończyło się efektownym zwycięstwem 3:1, pierwsze skrzypce grał w tym spotkaniu Wilfredo Leon, który w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że przeciwko „Canarinhos” zagrał lepiej, niż w poprzednich spotkaniach. W tle rozgrywek Ligi Narodów 2023 dzieję się jednak nie mniej ważne rzeczy. Okazuje się, że już od września FIVB wprowadza nowe przepisy, przy których obecnie Wilfredo Leon nie mógłby zmienić reprezentacji, jak zrobił to w 2019 roku.

Wielkie zmiany w przepisach. Siatkówka bierze przykład z piłki nożnej

Przez wiele lat w piłce nożnej istniały przepisy, które stanowiły, że jeśli zawodnik zagrał w reprezentacji seniorskiej jakiegoś kraju, to nie mógł już reprezentować innego. Niedawno zostały one tylko odrobinę zluzowane, ale to było nic w porównaniu z tym, co działo się w siatkówce. Wilfredo Leon w reprezentacji Kuby zagrał po raz pierwszy już jako 14-latek, a mając 17 lat został jej kapitanem. W 2012 roku zrezygnował z gry z kadry, ponieważ przeniósł się do zagranicznego klubu.

Po wielu latach wrócił do siatkówki reprezentacyjnej, ale już jako reprezentant Polski – otrzymanie obywatelstwa ułatwił m.in. fakt, że żoną Leona jest Polka. Ale w myśl nadchodzących przepisów, nie mógłby on i tak zmienić reprezentacji. FIVB oficjalnie poinformowało, że wprowadziła zmiany dotyczące zmiany reprezentacji. Pierwszą z nich jest to, że zawodnik będzie musiał mieszkać w kraju, który chce reprezentować nie dwa, a co najmniej trzy lata. Ale to dopiero początek zmian.

Najważniejszą jest ta, że jeśli zawodnik zagrał już w oficjalnym meczu dorosłej reprezentacji jednego kraju, nie ma prawa już reprezentować innego w przyszłości, czyli coś, co przez wiele lat sztywno obowiązywało w piłce nożnej. Gdyby te przepisy obowiązywały kilka lat wcześniej, Leon nie mógłby już reprezentować innego kraju, niż Kuba. Ostatnią zmianą jest także to, że od teraz zapłata za taką zmianę będzie uzależniona od różnicy w poziomie sportowym obu kadr i czasu, w jakim zmiana ta się dokonuje – wcześniej stawka ta była stała. Nowe przepisy wejdą w życie 21 września i oczywiście, nie będą działały wstecz, więc Leon pozostanie reprezentantem Polki.