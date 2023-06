Wilfredo Leon przekazał wspaniałe wieści! Wielka radość w rodzinie polskiego siatkarza

Co za walka

Reprezentacja Polski udała się do Japonii na mecze Ligi Narodów, ale choć wśród powołanych był także Wilfredo Leon, to nie poleciał on z resztą kadry. Wszystko z powodów osobistych, ale jak najbardziej pozytywnych. Jak poinformował w mediach społecznościowych polski zawodnik, na świecie pojawiło się właśnie trzecie dziecko jego i jego żony, Małgorzaty Leon. Przymujący reprezentacji Polski przypomniał także, że ostatni rok był dla niego bardzo trudny i dopatrzył się pewnej symboliki.

Wilfredo Leon pochwalił się wielkim szczęściem

Pierwsze dziecko Wilfredo Leona i Małgorzaty Leon urodziło się w 2017 roku – wówczas na świat przyszła Natalia. Dwa lata później pojawił się syn Cristian, a teraz para doczekała się trzeciego dziecka – córeczki. Póki co rodzice nie podali jeszcze jej imienia. Jak zdradził sam siatkarz, dziewczynka przyszła na świat 7 czerwca.

Ta data była dla Leona niezbyt szczęśliwa rok wcześniej – wówczas przeszedł operację, a cały 2022 rok w kadrze Polski Leon stracił właśnie przez kontuzję. Teraz wrócił do gry, a dokładnie rok po własnej operacji może cieszyć się narodzinami dziecka. Leon opublikował nawet specjalne wideo na swoim Instagramie, odnosząc się do tych wydarzeń.