Wydało się. Tak naprawdę zachowuje się Wilfredo Leon. Żona siatkarza ujawniła ten szczegół, tak to wygląda na co dzień

Do trzech razy sztuka? Polscy siatkarze ponownie staną naprzeciw swojej „zmory”

Selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić nie może narzekać na poziom naszej kadry oraz umiejętności poszczególnych zawodników, którzy zaliczają się do światowej czołówki również pod względem zarobków, jak chociażby Wilfredo Leon. Gwiazdor biało-czerwonych urodzony na Kubie jest jednym z najlepiej opłacanych siatkarzy na świecie, a w czasie swojej kariery zyskał masę wiernych fanów, którzy wiedzą o nim naprawdę dużo. Wielu z nich może jednak nie wiedzieć, jaki polski siatkarz jest, kiedy wraca do domu i swojej rodziny.

Żona Wilfredo Leona ujawniła te szczegóły z życia siatkarza. Tak zachowuje się w domu

Małgorzata Gronkowska-Leon w jednej ze swoich rozmów z portalem "WP Sportowe Fakty" opowiedziała o tym, jakim człowiekiem oraz ojcem jest Wilfredo Leon. Okazuje się, że gwiazdor reprezentacji Polski ma wyjątkowo polskie hobby, jakim jest wędkarstwo, a dodatkowo bardzo dba o swoje relacje z dziećmi i poświęca im tyle czasu, ile tylko jego w stanie.

- Obecnie najbardziej zajmują go dzieci. Bawi się z nimi. Sporo. Czyta, rozmawia. Kiedy chce się zupełnie odciąć od wszystkich, od całego świata wybiera wędkę i wyjazd nad jezioro. Bardzo lubi łowić ryby. Pomaga mu to w wyciszeniu. Wraca jako zupełnie inny człowiek - wyznała żona Wilfredo Leona opowiadając o tym, co robi jej małżonek, kiedy już pojawia się w domu i spędza czas ze swoją rodziną.