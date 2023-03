ZAKSA – Perugia TRANSMISJA TV Liga Mistrzów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Perugia STREAM ONLINE ZAKSA – Perugia dzisiaj 29.03 GDZIE OGLĄDAĆ?

ZAKSA – Perugia TRANSMISJA Liga Mistrzów ZAKSA – Perugia na jakim kanale w TV?

ZAKSA w ostatnich latach znalazła patent na wygrywanie w Lidze Mistrzów. Polski klub wygrał te rozgrywki dwa razy z rzędu, mimo że po pierwszym triumfie zmienił się m.in. trener. Co ciekawe, po drugim triumfie także doszło do zmiany szkoleniowca i jest szansa na to, że ZAKSA zwycięży po raz trzeci i za każdym razem pod wodzą innego trenera. Aby do tego doszło, drużyna z Kędzierzyna-Koźla musi pokonać jeszcze dwie przeszkody, a pierwszą z nich jest Sir Safety Perugia.

ZAKSA – Perugia dzisiaj 29.03 TV TRANSMISJA. Liga Mistrzów ZAKSA – Perugia STREAM ONLINE

Do tej pory ZAKSA i Perugia nie miały wielu okazji mierzyć się ze sobą. Włoski zespół będzie niezwykle dużym wyzwaniem dla kędzierzynian – Perugia w tym sezonie ligi włoskiej wygrała wszystkie 22 spotkania, nie przegrała także meczu w Lidze Mistrzów. Są też polskie akcenty, bowiem w Perugii występuje dwóch reprezentantów naszego kraju – Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk.

Mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sir Safety Perugia w ramach półfinału Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 29 marca. Start meczu zaplanowano na godzinę 20:30. TRANSMISJA TV z meczu ZAKSA – Perugia będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Relacja na żywo z meczu ZAKSA – Perugia na sport.se.pl, zapraszamy!