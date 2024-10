Zamarliśmy widząc, co stało się z filarem reprezentacji Polski! Niefortunny wypadek, bolesny uraz Pawła Zatorskiego

Tych słów Wilfredo Leona powinien wysłuchać każdy kibic. Tym jest dla niego wiara, nie hamował się, by to wyznać

Paweł Zatorski to bez wątpienia jeden z najlepszych siatkarzy na pozycji libero historii polskiej siatkówki. Jeden z filarów Nikoli Grbicia kilka tygodniu temu mógł cieszyć się ze zdobycia wymarzonego medalu na igrzyskach olimpijskich. Jednak w półfinale doszło do niefortunnego wydarzenia, w którym ucierpiał właśnie podstawowy libero "biało-czerwonych". Podczas trzeciego seta w meczu Polska - USA rywale prowadzili i chcieli za wszelką cenę przypieczętować zwycięstwo w tej partii, aby objąć prowadzenie 2:1. Podopieczni przy jednej z kolejnych akcji przesuwali się na parkiecie aż w pewnym momencie dochodzi do zderzenia Marcina Janusza z Pawłem Zatorskim. Kibice zamarli, ponieważ nie było żadnego libero na zmianie przez niezrozumiały regulamin, podczas igrzysk olimpijskich z ograniczeniem powołanych zawodników. Zatorski padł na boisko po interwencji lekarzy zdecydował sie dokończyć spotkanie, które zakończyło się szczęśliwie, a także wystąpić w finale z Francją.

Pechowy powrót Pawła Zatorskiego. Krew leciała ciurkiem z głowy reprezentanta Polski

W końcówce pierwszego seta w meczu GKS-u Katowice z Asseco Resovią doszło do pechowego zdarzenia, wówczas Stephen Boyer chcąc złapać piłkę przypadkowo zahaczył o głowę Zatorskiego, który po chwili schodzi z boiska, a z jego głowy leci krew. Libero szybko ruszył do sztabu medycznego, a kilka akcji później 34-latek był już gotowy do gry w specjalnym opatrunku. Dla Zatorskiego był to debiut na ligowych parkietach w sezonie 2024/2025, ponieważ wcześniej zmagał się problemami zdrowotnymi, które wynikały z poświęcenia w trakcie igrzysk olimpijskich.

Ostatecznie klub z Rzeszowa wygrał to spotkanie 3:1, a w kolejnym spotkaniu - 16 października podopieczni Tuomasa Sammelvuo zmierzą się z PGE Projektem Warszawa.