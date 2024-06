Zapytali Bartmana czy siatkarze zazdroszczą piłkarzom i znowu się zaczęło. Chodzi o pieniądze

Porównania siatkarzy i piłkarzy są w naszym kraju szczególnie popularne. Kibice ścierają się od lat o to, że nie są równo traktowani. Siatkarze przy okazji niemal każdej wielkiej imprezy walczą o najwyższe laury, podczas gdy piłkarze z reguły zawodzą i rzadko udaje im się przebrnąć choćby pierwszą fazę istotnego turnieju. Wciąż jednak powszechnie wiadomo o dużym rozwarstwieniu również finansowym między uprawiającymi wymienione wyżej dyscypliny. Piłkarze nożni cieszą się chyba największymi zarobkami w naszym kraju. Siatkarze oczywiście na biedę też nie narzekają, ale w porównaniu do futbolistów nie są tak sowicie wynagradzani. Podczas trwania piłkarskiego Euro i siatkarskiej Ligi Narodów w studiu TVP pojawił się Zbigniew Bartman. Były siatkarz dość jednoznacznie stwierdził, co myśli o tym wszystkim.

Bartman odpowiedział czy zazdrości piłkarzom

Niektórzy kibice piłki nożnej uważają, że siatkarze po prostu zazdroszczą kolegom z innej dyscypliny. Bartman rozwiał wątpliwości. Po pierwsze podkreślił, że nikt nikomu nie zazdrości, a co więcej - wyższe zarobki w futbolu są dla niego oczywistością ze względu na globalną popularność dyscypliny.

- Ja uważam, że to jest naturalne, bo piłka nożna jest sportem globalnym. Wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że jest najważniejszym sportem na świecie wśród dyscyplin zespołowych. Więc nie ma co drażnić - zaczął swoją wypowiedź sportowiec, który od jakiegoś czasu kontynuuje przygodę w MMA.

Bartman o zarobkach i popularności siatkarzy

Jednocześnie Zbigniew Bartman uważa, że w Polsce akurat siatkarze nie powinni narzekać. To dyscyplina, która skradła serca rodaków. - My jako siatkarze nie możemy narzekać, bo w Polsce jest bardzo duże zainteresowanie siatkówką. Gramy na najwyższym światowym poziomie, więc jedno z drugim się wiąże. A z piłką nożną nie mamy się co porównywać. To nie jest tak, że siatkarze siedzą i myślą, i zazdroszczą piłkarzom, że kurczę my tak dobrze gramy, a... - kontynuował były siatkarz. Na poparcie tego wszystkiego Bartman potwierdził, że może pozwolić sobie na wiele i na wakacje leci na Malediwy - zakończył.