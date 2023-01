Znamy drabinkę fazy pucharowej Ligi Mistrzów siatkarzy. Będzie bratobójcza walka polskich drużyn!

Zibi poleciał do Włoch

Najpiękniejsza polska siatkarka przeżyła prawdziwy koszmar. To było nie do zatrzymania, pojawiły się największe okropności

Przed ostatnią kolejką grupową LM mężczyzn dwie rzeczy były jasne: w ćwierćfinale zagra Jastrzębski Węgiel, a Zaksa wystąpi w barażu, czyli fazie, którą można nazwać 1/8 finału. Niewiadomą był status Aluronu, który w meczu z Berlin Volleys na wyjeździe walczył o zapewnienie sobie drugiego miejsca, względnie korzystny bilans na trzeciej pozycji, która również mogła dać kwalifikację. Po słabym meczu zawiercianie ulegli 0:3, wiadomo było, że znajdą się na 3. miejscu. Mieli jednak szansę na awans jako jedyna ekipa z tej lokaty, o ile ułożą się wyniki innych zespołów.

Wzruszające rozstanie siatkarskiej pary. Zbigniew Bartman wyjechał z Polski i czule pożegnał Zuzannę Górecką

Aluron do końca drżał o swój los, obserwując rezultat spotkania Lube Civitanova – Roeselare. Tylko wygrana Włochów gwarantowała podopiecznym Michała Winiarskiego najlepszy bilans na trzeciej pozycji w grupie i awans do barażu. I Lube pokonało belgijskiego przeciwnika po męczarniach 3:2, dając przepustke do kolejnej fazy zawiercianom...

Siatkarz reprezentacji USA doznał koszmarnego urazu w PlusLidze. Jest już po operacji

A w niej Aluron zagra z... Zaksą Kędzierzyn. Kędzierzynianie po walce u siebie ulegli po raz drugi w rundzie grupowej Itasowi Trentino, tym razem 2:3, i w drabince wpadli na polskiego przeciwnika, To właśnie te zespoły zagrają w barażu o ćwierćfinał, a zwycięzca zmierzy się z Itasem. Mecz w Kędzierzynie, jak też poprzedni w Jastrzębiu, oglądał selekcjoner Nikola Grbić, który przyjechał do Polski, by podpatrywać kadrowiczów.

Nikola Grbić przyjechał oglądać kadrowiczów. Obejrzy na żywo dwa mecze Ligi Mistrzów... jednego dnia

Z kolei po zwycięstwie 3:0 nad VfB Friedrichshafen trzeci polski uczestnik LM Jastrzębski Węgiel zakończył zmagania jako drużyna z najlepszym bilansem i w ćwierćfinale stanie naprzeciwko lepszego z pary Friedrichshafen – Tours VB.

Oto drabinka Ligi Mistrzów siatkarzy: