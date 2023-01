Wzruszające rozstanie siatkarskiej pary. Zbigniew Bartman wyjechał z Polski i czule pożegnał Zuzannę Górecką

Najpiękniejsza polska siatkarka przeżyła prawdziwy koszmar. To było nie do zatrzymania, pojawiły się największe okropności

Nowym siatkarskim przystankiem „Zibiego” ma być beniaminek włoskiej LegaVolley – Emma Villas Aubay Siena. Klub zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z czterema zwycięstwami w 16 spotkaniach. Skąd zainteresowanie Bartmanem? W ostatniej kolejce ligowej poważnej kontuzji stawu skokowego połączonej ze złamaniem kości doznał najlepiej punktujący siatkarz zespołu, atakujący Giulio Pinali. Prezes ekipy ze Sieny Giammarco Bisogno rozpoczął poszukiwania zastępstwa.

Wszystko wskazuje, że niespełna 36-letni Bartman, który pozostawał w tym roku bez klubu, a poprzednio grał krótko w Turcji, może wspomóc drużynę ze Sieny. Na pozycji zmiennika Pinalego grał do tej pory w Emma Villas Argentyńczyk, reprezentant kraju, Federico Pereyra.

Bartman wrzucił do sieci obrazki z pożegnania na lotnisku z ukochaną, Zuzanną Górecką, a potem z wnętrza samolotu lecącego do Italii. Nie wiadomo jeszcze czy „Zibi” będzie pełnoprawnym graczem zespołu ze Sieny, czy też ma tylko pomóc w treningach, ale raczej to pierwsze. Bartman pozostawał w sportowej formie, m. in. trenując z warszawskim Projektem.