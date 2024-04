Żona Bartosza Kwolka nie wytrzymała. Mocno zakpiła z Nikoli Grbicia, gorzko o braku powołania dla męża

Łzy napływają do oczu po słowach wielkiego odrzuconego przez Nikolę Grbicia. Bartosz Kwolek miał tylko jedno do powiedzenia

Brak powołania dla Kwolka wywołał burzę

Nikola Grbić ogłosił niedawno listę 30 zawodników na nadchodzącą Ligę Narodów. To spośród nich wybierze zespół, który ostatecznie pojedzie na igrzyska, więc walka o turniej może być naprawdę zacięta. Choć jeszcze wielu zawodników odpadnie z tej listy przed igrzyskami, to emocje zaczęły buzować już teraz, gdy okazało się, że na tej szerokiej liście brakuje Bartosza Kwolka z Aluronu CMC Warty Zawiercie czy Rafała Szymury z Jastrzębskiego Węgla. Tłumaczenia selekcjonera na temat braku powołań dla nich tylko podgrzały atmosferę.

Norbert Huber opowiada o sile kadry siatkarzy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nikola Grbić tłumaczy swoją decyzję

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Nikola Grbić wyjaśniał, że Kwolek i Szymura nie jadą na Ligę Narodów ponieważ... późno kończą sezon PlusLigi przez grę w play-offach. – Musiałbym im dać tydzień na odpoczynek. Po tym tygodniu dołączyliby do ekipy, w której jest ośmiu innych przyjmujących. Nie mógłbym dać im każdemu szansy na wyjazd na turniej Ligi Narodów, by mogli się pokazać i dać mi argumenty – wyjaśnił. Te słowa nie spodobały się zwłaszcza Mai Klich-Kwolek.

Żona Kwolka nie wytrzymała. Mocna odpowiedź na słowa Grbicia

Maja Klich-Kwolek postanowiła zabrać głos na temat tej sprawy na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje niespełna 8 tys. osób. Jej profil jest oznaczony jako prywatny, lecz jak przytacza portal Interia Sport, żona Bartosza Kwolka udostępniła w swojej relacji zrzut ekranu z wypowiedzią Nikoli Grbicia i dodała do niego wymowny podpis. – Sami we dwóch skończą ten sezon późno – zakpiła. Jest to oczywiście zwrócenie uwagi na fakt, że w Aluronie i Jastrzębskim występują także inni reprezentanci Polski, którzy na powołania jednak się załapali – Tomasz Fornal, Norbert Huber czy Mateusz Bieniek. Warto zauważyć, że sam Kwolek nie chciał komentować całej sytuacji. Co więcej, poprosił tylko kibiców o wsparcie dla reprezentacji Polski.