Nikola Grbić zadał temu siatkarzowi bolesny cios. Jest apel reprezentanta Polski. Bezpośrednio zwrócił się do kibiców

Łzy napływają do oczu po słowach wielkiego odrzuconego przez Nikolę Grbicia. Bartosz Kwolek miał tylko jedno do powiedzenia

Można uznać, że pierwszy etap przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu dla polskich siatkarzy właśnie się zaczął. W piątkowe popołudnie Nikola Grbić ogłosił szeroki skład i zawodnicy, którzy znaleźli uznanie w oczach selekcjonera będą teraz pracować, aby pojechać do stolicy Francji. Grbić nie miał łatwego zadania, bo co najmniej na kilku pozycjach ma kłopot bogactwa. Dotyczy to choćby przyjmujących. O tym jak duża rywalizacja jest na tej pozycji, może świadczyć fakt, że na liście powołanych nie znalazł się Bartosz Kwolek.

Siatkarz z apelem do kibiców. Ważne słowa Kwolka

Brak zawodnika występującego na co dzień w Aluronu CMC Warcie Zawiercie wywołał spore zaskoczenie u kibiców. Kwolek w swoim zespole był wyróżniającą się postacią i wydawało się, że Grbić znajdzie dla niego miejsce w kadrze. Selekcjoner reprezentacji Polski uznał jednak, że Kwolek zbyt późno dołączy do drużyny narodowej i nie będzie miał odpowiednio dużo czasu na zgranie się z zespołem. Sam siatkarz postanowił wystosować apel do kibiców po niewątpliwie bolesnym ciosie, jakim jest brak szansy powalczenia o wyjazd na igrzyska.

- Siemka wszystkim, mała prośba ode mnie dla wszystkich kibiców. Proszę was i zachęcam, żebyście wspierali chłopaków w tym ważnym sezonie kadrowym, kibicowali i zaufali w ich ciężką pracę! Gra tam wielu moich bardzo dobrych kumpli i wiem, że zrobią wszystko, żeby przywieźć upragniony krążek IO do Polski. Trzymamy kciuki wszyscy - napisał na Instastories reprezentant Polski.

