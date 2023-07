Zupełnie nowa praca żony Kurka! Tego jeszcze nie robiła, fani tylko czekali!

Anna Kurek postanowiła przedstawić się fanom z zupełnie innej strony! Była siatkarka i eks-reprezentantka Polski, która od lat zamieszkuje Japonię, podjęła się zupełnie innego wyzwania w swoim życiu i już teraz może liczyć na grono oddanych miłośników. Okazuje się, że była gwiazda polskiego sportu zadecydowała o tym, aby postawić swoje pierwsze kroki na platformie YouTube i zamierza tam pokazywać kulisy swojego egzotycznego życia w kraju Kwitnącej Wiśni. Tego jeszcze nie było!

Anna Kurek YouTuberką. Będzie pokazywać swoje życie w Japonii

Anna Kurek przez lata życia w Japonii już nie raz pokazywała na mediach społecznościowych, jak różne jest życie w Azji od tego, co znamy w Europie. Nic więc dziwnego, że była siatkarka zdecydowała się na to, aby nagrywać swoje własne materiały na ten temat na platformie YouTube. Jej pierwszy film odnosił się do siatkówki i pokazywał od kulis rozgrywki japońskiej ligi. Sama gwiazda zdaje się być zadowolona z projektu i nic dziwnego, ponieważ materiał obejrzały juz tysiące miłośników i możliwe, że to nie jest ostatnie słowo byłej siatkarki.

- Wypad do Tokio na mecz finałowy japońskiej ligi siatkówki. Mój pierwszy film na YouTube, mam nadzieję, że wyszło bez dramatu? Przyjemnego oglądania! – opisała materiał Anna Kurek