Anna Lewandowska zrzuciła ubrania, a nam odebrało mowę. Tego ciała nie powstydziłby się Michał Anioł!

Anna Lewandowska nie od dziś słynie ze swojego zamiłowania do treningów i zdrowego stylu życia. Od dawna spełnia się w roli trenerki fitness, która dba o zdrowie milionów Polaków. Żona Roberta Lewandowskiego zbudowała potężną markę, a jej siłą są m.in. media społecznościowe. To w nich buduje kontakt z fanami i rozwija swoją działalność. W internecie Lewandowska stała się gigantem. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 5,6 miliona użytkowników, co czyni ją największą polską influencerką. To daje spore korzyści, ale nakłada też obowiązki. Trzeba dbać o kontakt z fanami, a życie prywatne często staje się publiczne. Stąd wiadomo, że Lewandowska początek września spędziła na Bali, i to nawet dzień 36. urodzin. A po powrocie do Barcelony wystartowała z nowym planem treningowym i pochwaliła się efektami gorącej sesji!

Odebrało nam mowę na widok Anny Lewandowskiej w bikini

Lewandowska 7 września skończyła 36 lat i tym razem świętowała wyjątkowy dzień bez rodziny. Na Bali towarzyszyła jej przyjaciółka i już wypad na tropikalną wyspę przyniósł kilka zdjęć, na których było widać znakomitą formę trenerki fitness. Obok niej nie da się przejść obojętnie w związku z ostatnią sesją, jaką była mistrzyni karate odbyła nad basenem w Barcelonie. 36-latka w samym bikini skorzystała z tzw. "złotej godziny", a efekty są piorunujące!

"Ania jaka forma!", "Od razu widać, że tu jest ciężka i systematyczna praca nad sylwetką", "Kosmiczny brzuch i to u mamy dwójki dzieci! Motywujesz na maksa" - to kilka z wielu komplementów zachwyconych fanów pod zdjęciami fotografa Mirona Chomackiego. Słynie on ze zmysłowych kobiecych zdjęć, a tym razem z jego usług skorzystała Lewandowska. I faktycznie w jego obiektywie w samym stroju kąpielowym wyglądała jak wyrzeźbiona przez Michała Anioła!