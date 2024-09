Aż łzy nam stanęły w oczach po tym wpisie Roberta Lewandowskiego! Kapitan reprezentacji Polski w taki sposób zwrócił się do żony

od razu zwrócili na to uwagę

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej. Napastnik Barcelony po nieudanych mistrzostwach Europy z reprezentacją Polski miał dużo czasu, aby przygotować się do sezonu 2024/2025. Udało się to kapitanowi reprezentacji Polski, ponieważ w rozgrywkach ligowych wpisał się już czterokrotnie na listę strzelców w spotkaniu z Valencią dwukrotnie, a poza tym dołożył po jednej bramce z Athletic Bilbao i Realem Valladolid. Aktualnie trwa przerwa reprezentacyjna na czas Ligi Narodów, gdzie Polacy w pierwszym meczu zmierzyli się ze Szkocją. "Biało-czerwoni" wyszarpali zwycięstwo za sprawą Nicoli Zalewskiego, ale wcześniej bramkarza rywali także pokonał Lewandowski z rzutu karnego.

Anna Lewandowska może się pochwalić fantastycznymi życzeniami od męża! Emocjonujący wpis

7 września Anna Lewandowska obchodzi urodziny. Żona kapitana reprezentacji Polski przez lata przeszła ogromną metamorfozę. Ponadto piłkarz Barcelony wielokrotnie podkreślał, że to właśnie partnerka jest jego największym wsparciem. W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć specjalnych życzeń od niego. Na "Instagramie" 36-latek dodał specjalny wpis, składając tym samym życzenia Lewandowskiej. - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mojej niesamowitej żony! @annalewandowska goń swoje marzenia! Dumny ze wszystkiego, co osiągnąłeś i podekscytowany tym, co będzie dalej - można przeczytać.