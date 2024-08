Iga Świątek nosi zegarek warty fortunę. Przyłapali ją w Nowym Jorku! Cena zwala z nóg

Iga Świątek jest już gotowa do kolejnego startu na prestiżowym US Open. Polka jest już w Nowym Jorku i odbyła pierwsze aktywności medialne przed startem imprezy. Iga pojawiła się na oficjalnych sesjach treningowych oraz na przedturniejowej konferencji. Najlepsza tenisistka świata miała także nieco czasu, by pozwiedzać Nowy Jork, czym pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych. Uwagę przykuł… zegarek tenisistki, który jest warty fortunę. Kwota, którą trzeba za niego zapłacić robi wielkie wrażenie.

US Open: Iga Świątek z zegarkiem wartym ogromne pieniądze

Stylizację Polki na czynniki pierwsze zdecydował się rozłożyć portal Sport.pl. Iga Świątek nosiła ze sobą plecak marki Gucci, którego wartość oscyluje około siedmiu tysięcy złotych. Nie zabrakło także t-shirtu znanego zespołu Fleetwood Mac, który można zdobyć za kilkaset złotych. Najdroższy był jednak zegarek.

Specjalne akcesorium od razu przykuwa uwagę, dzięki eleganckiej „skromności”. Zegarek nie jest zbudowany w sposób skomplikowany, co dodaje mu szyku. Model Rolexa Lady-Datejust jest wart około 140 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że Świątek jest ambasadorką tej marki.

Te kwoty robią wrażenie, ale kibice doskonale wiedzą, że najważniejsze będą przede wszystkim starty Igi na nowojorskich kortach.

Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek na US Open 2024?

Iga Świątek trafiła w losowaniu na tenisistkę, która dostała się do US Open z kwalifikacji. Polka zmierzy się z Kamillą Rachimową, która pochodzi z Rosji. Dla 22-latki będzie to kolejny start w Nowym Jorku. Najdalej zaszła w 2021 roku, awansując do trzeciej rundy.

Spotkanie Świątek – Rachimowa odbędzie się we wtorek, 27 sierpnia około godziny 18:00. Relacja na żywo z meczu odbędzie się na Sport.se.pl. Zapraszamy!