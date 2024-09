Nie każdy wie, kim jest przyszły zięć Apoloniusza Tajnera. To on skradł serce córki 70-latka

Apoloniusz Tajner przez lata budował siłę polskich skoków narciarskich. Najpierw cała Polska poznała go jako trenera Adama Małysza, a później przez wiele lat odpowiadał za polskie sporty zimowe jako prezes PZN. Jego następcą został dopiero w 2022 roku... Małysz. Tajner przyjął rolę honorowego prezesa, ale nie wytrzymał długo na spokojnej emeryturze. Jesienią zeszłego roku wystartował w wyborach parlamentarnych i zdobył mandat. Obecnie jest więc posłem na Sejm RP, co poniekąd także świadczy o skali jego popularności. Ta od początku XXI w. przełożyła się na całą jego rodzinę, a kibice doskonale znają jego najstarsze dzieci - córkę Dominikę i syna Tomisława. Ta pierwsza weszła zresztą w świat show-biznesu jako żona Michała Wiśniewskiego. O późniejszym rozstaniu słyszała cała Polska, ale 45-latka znalazła już szczęście u boku innego mężczyzny. Jej serce skradł Mariusz Wach, uznany polski pięściarz!

Mariusz Wach będzie zięciem Apoloniusza Tajnera

Dominika jest w związku z bokserem od 2022 roku, ale zdążyła już przyjąć jego oświadczyny. - Żeby była jasność, nie szukałam księcia z bajki. Chciałam poznać kogoś normalnego. Kogoś, kto będzie mnie kochał, wspierał i nie będzie mnie wykorzystywał. Kogoś, z kim stworzę partnerski związek. Mariusz spełniał wszystkie te warunki. Przyjęłam więc jego oświadczyny od razu. Bez cienia wątpliwości - mówiła w rozmowie z "Plejadą".

Termin ślubu nie jest jeszcze ustalony, ale to właśnie "Wiking" ma wkrótce zostać zięciem legendarnego trenera Małysza. Zanim to się jednak stanie, niespełna 45-latek stoczy jeszcze co najmniej jedną głośną walkę. Już w październiku na gali Strike King 3 Wach zmierzy się z Marcinem "Różalem" Różalskim na zasadach K-1 w małych rękawicach. Być może później skupi się na przygotowaniach do ślubu, o którym z pewnością będzie głośno.