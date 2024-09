O ich rozstaniu aż huczy. Nicola Zalewski nie jest już z piękną dziewczyną?! Internet wydał wyrok

Nicola Zalewski w ostatnich miesiącach jest na ustach wszystkich kibiców w Polsce. W reprezentacji Michała Probierza odgrywa pierwszoplanową rolą, a jego prawdziwym popisem był wrześniowy mecz ze Szkocją (3:2). Jednak już po tym spotkaniu rozgorzały plotki dotyczące jego związku z piękną Nicol Luzardi. Włoszka dała się poznać kibicom m.in. podczas Euro 2024 i szybko stała się jedną z najgorętszych polskich WAGs. Zawsze wspierała piłkarza i reagowała na jego występy, tymczasem po kapitalnym meczu ze Szkocją w ogóle nie zareagowała. To zwróciło uwagę dociekliwych internautów, którzy wkrótce dotarli do kolejnych wymownych poszlak.

Najnowsze wieści w sprawie Nicoli Zalewskiego. Zaskakujący obrót spraw

Nicola Zalewski rozstał się z piękną Nicol?! Internet pewny swego

Piękna Nicol jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 150, a na TikToku ponad 80 tysięcy użytkowników. Wpływ miał na to także związek z Zalewskim, po którym przybyło jej obserwujących z Polski. Zakochani często dzielili się swoją miłością w social mediach i pokazywali wspólne zdjęcia oraz filmiki. Teraz jednak nie ma śladu po żadnym z nich! Zniknął nawet słynny TikTok, na którym wspólnie pląsali do muzyki.

To wystarczyło, żeby "internetowi detektywi" wydali swój wyrok. Choć oficjalnego potwierdzenia nie ma, internauci są pewni, że w związku Zalewskiego i Luzardi nie jest dobrze. Pod postem Włoszki wspominającym weekendowy odpoczynek sprzed kilku dni pojawiły się nawet pytania, gdzie jest piłkarz. Odpowiedzi brakuje, w przeciwieństwie do plotek, które powstały w trudnym okresie dla reprezentanta Polski. Sportowo ma ciężką sytuację w AS Roma, a prywatnie wygląda na to, że rozstał się z partnerką.