Najnowsze wieści w sprawie Nicoli Zalewskiego. Zaskakujący obrót spraw, w ten sposób wróci do składu?

Nicola Zalewski szybko z ulubieńca kibiców AS Roma stał się wrogiem klubu i zaczął być z niego wypychany. Polak jednak postanowił zostać w zespole i walczyć o miejsce w składzie, odrzucając ofertę od Galatasaray. To tak zdenerwowało władze Romy, że te postanowiły wykluczyć go z pierwszej drużyny. Co ciekawe, trener Daniele De Rossi chętnie korzystałby dalej z usług Polaka i przekonywał, że ma szanse wrócić do zespołu, ale najpewniej zależeć to będzie od negocjacji w sprawie kontraktu. Teraz jednak De Rossiego w klubie już nie ma, a sytuacja Romy nie jest najciekawsza, bo po 4. kolejkach Serie A ma tylko 3 punkty na koncie, a do tego kontuzję odniósł Alexis Saelemaekers. Zdaniem włoskich mediów, to miała być szansa na powrót do składu właśnie dla Zalewskiego. Teraz znany dziennikarz Nicoli Schira podaje, że droga do tego może być jeszcze inna, a dokładniej prawna.

Przedstawiciele Zalewskiego złożyli wniosek do AS Roma o przywrócenie Polaka

Jak przekonuje włoski dziennikarz, Roma przychyliła się do wniosku prawników Nicoli Zalewskiego i Polak ma zostać przywrócony do składu. Twierdzi on, że gdyby tak się nie stało, sprawa mogłaby wkroczyć na drogę sądową. – AS Roma przychyliła się do złożonej 2 dni temu przez przedstawicieli Nicoli Zalewskiego prośby o przywrócenie do składu, który tym samym wraca do drużyny i do dyspozycji nowego trenera Ivana Juricia. Wybór zdroworozsądkowy, który pozwolił uniknąć niebezpiecznego sporu prawnego – napisał Nicolo Schira na portalu X. Jeśli jego informacje się potwierdzą, to Zalewski może wrócić na boisku już za trzy dni, w niedzielę, 22 września, gdy Roma zagra u siebie z sensacyjnym liderem Serie A, Udinese, prowadzonym przez byłego trenera Legii Warszawa czy Pogoni Szczecin, Kostę Runjaicia.