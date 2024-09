Nicola Zalewski skorzysta na zamieszaniu w klubie? Media mówią o nagłym zwrocie akcji, wszystko przez dramat piłkarza!

Nicola Zalewski nie ma łatwej sytuacji w Romie. Zawodnik reprezentacji Polski został wykreślony ze składu drużyny po tym, jak nie zgodził się na transfer do Galatasarayu. Rzymski klub, który chciał pozbyć się Polaka w tym okienku transferowym, zdenerował się na ruch pomocnika i usunął go ze składu. Okazuje się jednak, że sytuacja Polaka może się zmienić. Wszystko przez dramat Alexisa Saelemaekersa, który doznał groźnej kontuzji i nie będzie gotowy do gry przez kolejne dwa miesiące. Zdaniem dziennikarzy z Włoch, Roma, zważając na kontuzję Belga, myśli aby przywrócić swojego wychowanka do kadry.

Nicola Zalewski zostanie przywrócony do skłądu Romy? Może skorzystać na problemach kolegi!

Alexis Saelemaekers wystąpił za Zalewskiego w trakcie niedzielnego meczu Romy z Genoą. Niestety, Belg zakończył starcie groźną kontuzją kostki, która z gry wyłączy go na przynajmniej dwa miesiące. Sytuacja klubu jest więc patowa, a władze klubu mogą być zmuszone do tego, aby wrócić do gry reprezentanta Polski, a przynajmniej informuje o tym La Gazzetta dello Sport.

SZCZĘSNY ZAKOŃCZYŁ KARIERĘ. Jan Tomaszewski komentuje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sytuacja Zalewskiego jest na razie daleka pozazdroszczenia. Zawodnik został odsunięty, a jego kontrakt, który wygasa w czerwcu 2025 roku nie zostanie najprawdopodobniej przedłużony. Inną opcją dla Zalewskiego, aby wrócić do gry, jest transfer w zimowym okienku transferowym. Zainteresowanie w tym względzie zgłasza Fiorentina.