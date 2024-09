Tak zmieniała się Anna Lewandowska na przestrzeni lat! Niezwykła metamorfoza żony Roberta Lewandowskiego

Anna Lewandowska to bez wątpienia najpopularniejsza WAG w Polsce. Żona Roberta Lewandowskiego nie jest tylko partnerką słynnego piłkarza, ale także wielokrotnie udowodniła, że potrafi prowadzić biznes z ogromnymi sukcesami. 36-latka jest trenerką fitness, która w mediach społecznościowych motywuje wszystkich swoich fanów i nie tylko do aktywności fizycznej. Warto zaznaczyć, że Lewandowska od wielu lat jest u boku kapitana reprezentacji Polski i może pochwalić się sporą metamorfozą przez te lata.

Lewandowska w "Vivie!" jakiś czas temu wspominała, jak wyglądało jej pierwsze spotkanie z mężem. - Nasze pierwsze spotkanie było zabawne. Robert myślał, że gram w tenisa albo tańczę w balecie. Kiedy się dowiedział, że trenuję karate, z początku nie uwierzył. Powiedział mi, że ma na imię Andrzej. Umówiliśmy się w kawiarence przy Chmielnej. I okazało się, że ćwiczymy w tym samym miejscu… - przekazała.

Ogromna metamorfoza Anny Lewandowskiej! Tak zmieniała się przez lata

Anna i Robert Lewandowscy pokazują, że mimo ogromnych pieniędzy na koncie potrafią stworzyć kochającą się rodzinę, a owocem ich miłości są dwie córki. W 2019 roku kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" wypowiedział się na temat rzeczy materialnych. - Dla nas rzeczy materialne nie są najważniejsze, staramy się podchodzić do życia według zasady: nie jest istotne to, co masz, ale to, kim jesteś. W dzisiejszym świecie wielu ludzi o tym zapomina, nam też się zdarza, ale nauczyliśmy się stopować. I pamiętać o początkach. Zaczynaliśmy wspólne życie, zarabiając po 1200 zł. Ja jeździłem fiatem bravo, Ania matizem. Czasem wspominamy czas, gdy mieszkaliśmy w lokalu komunalnym. Pamiętamy, jacy byliśmy szczęśliwi, mimo że po kuchni czasem biegały karaluchy. Jaką przemierzyliśmy drogę, ile wyrzeczeń, pracy nas kosztowało, by dziś być w tym miejscu - można przeczytać.