Żona Andrzeja Wrony nie mogła się powstrzymać! Wciągnęła w to wszystkich fanów, rozbrajające odpowiedzi

Andrzej Wrona to bardzo dobrze znany siatkarz, który aktualnie gra w barwach PGE Projekt Warszawa, a w przeszłości wielokrotnie występował w reprezentacji Polski. 35-latek przez wiele lat występów na parkietach w PlusLidze zdobył ogromną popularność, przez co może pochwalić się rzeszą fanów. Ci często śledzą siatkarza w mediach społecznościowych, co więcej jego żona - Zofia Zborowska także udziela się na swoim profilu. Dzięki temu fani mogą nie tylko podziwiać swoich idoli, ale także dowiedzieć się, co robią w czasie prywatnym. W ostatnim czasie małżeństwo podzieliło się smutną wiadomością w sprawie psa o imieniu Wiesia. Para w specjalnym poście pożegnała jednego z czworonogów, z którym byli bardzo zżyci. To wywołało ogromne emocje u wszystkich.

Specjalne pytanie Zofii Zborowskiej do fanów! Nie zawiedli i od razu rozpoczęła się fala

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona często wchodzą w interakcję ze swoimi fanami. Tym razem również to zrobili. W ostatnim czasie mieli trudny czas, gdzie pożegnali jednego z członków rodziny - psa o imieniu Wiesia. Żona siatkarza dodała specjalnego posta na „Instagramie”, gdzie zapozowała do zdjęcia z Wroną, podpisując. - Mamy dla Was zagadkę! Gotowi? Uwaga: Ostatni miesiąc był bardzo trudny... Absolutny brak snu i bardzo dużo stresu…Co w takiej sytuacji robią wykończeni psychicznie i fizycznie Zosia i Andrzej? Zwycięzca dostanie talon na balon oraz kodzika na lodzika - napisała Zborowska.